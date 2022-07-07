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14 минут назад

Новости автомира: Опубликованы эскизы новых автомобилей «Москвич»

Мослента

Стали известны модели новых автомобилей «Москвич». Слайды с их изображением опубликовал ТАСС, сообщив о посещении мэром Москвы Сергеем Собяниным бывшего завода Renault. В планах — реализация четырех кроссоверов и одного электрокара.

Опубликованы эскизы новых автомобилей «Москвич»
Фото: ТАССТАСС

Накануне, 6 июня, правительство Москвы и компания «КамАЗ» подписали соглашение об организации производства автомобилей на заводе, который возобновит работу под названием «Москвич», сообщается на официальном сайте мэра города. По имеющейся информации, коллектив предприятия сохранят, а основная работа будет направлена на развитие производства электрического транспорта.

По словам градоначальника, на первом этапе производства будет происходить крупноузловая сборка двух типов легковых автомобилей из комплектующих дружественных стран, на втором этапе планируется расширение использования отечественных компонентов, а на третьем — производство электрических двигателей.

Ранее в сети сравнили советские «Москвичи» с «Жигулями». Автор поста отметил, что все они предназначены для экспорта в другие страны.

Автоновости,Renault,Сергей Собянин,Камаз,Правительство Москвы,
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