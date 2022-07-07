ГИБДД проверит водителей на наркотики по слюне

Сотрудникам ГИБДД выдадут новые приборы, которые позволяют выявлять содержание наркотических веществ в организме прямо на дорогах — с помощью анализа слюны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова. По его словам, благодаря экспресс-тестированию можно будет существенно увеличить число проверок на наркотики: вместо массовой отправки на освидетельствование можно будет выявлять наркоманов на месте.

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Новый прибор будет действовать как индикатор, определяющий содержание наркотического вещества в организме по составу слюны, добавил Черников. Сотрудники ГИБДД смогут останавливать водителей для проверки и делать тесты прямо на месте, получая быстрый результат.

В 2022 году на дорогах России остановили более 250 тысяч водителей в состоянии опьянения. Такую статистику привел Черников в конце июня. При этом 25 тысяч из них — то есть, каждый десятый — в течение года был повторно «пойман» за рулем в таком состоянии.