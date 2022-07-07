В топ автомобильных бестселлеров в России впервые вошел "китаец"

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала статистику продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в июне. И топ моделей смог удивить.

Фото: Haval Haval

Так, на пятом месте по количеству проданных авто оказалась модель китайской марки - Haval Jolion: он реализован в количестве 892 экземпляров, что на 15 авто меньше, чем в июне 2021 года, но даже при таком результате в нынешних условиях на авторынке "китаец", что называется, смог.

Видео дня

Первое место остаётся за Lada Granta - 3305 авто продано в июне (- 10 828 экз. по отношению к июню 2021 года). Lada Vesta нашла 1767 покупателей, потеряв 10 165 авто от прошлогодних продаж. "Бронза" достаётся Kia Rio - 1196 авто (- 5238 экз.). Чуть больше тысячи смогла набрать Hyundai Creta - 1012 авто (- 6303 экз.).

На шестом месяце по количеству проданных авто расположился отечественный внедорожник Lada Niva (Niva Legend и Niva Travel считаются АЕБ за одну модель - прим. "РГ"), сокративший объёмы с 5399 до 881 автомобиля. Вслед за "Нивой" идёт пассажирский Lada Largus - 705 машин (- 3277 экз.).

Остатки запасов позволили остаться в десятке Renault Logan: в июне продано 654 автомобиля (- 1894 экз.). Немногим меньше у Kia Sportage - 611 автомобилей (- 1360 экз.).

Топ-10 популярных моделей июня замыкает Hyundai Solaris - 528 авто (- 6678 экз.).

Общая тенденция рынка такова, что больше всего потеряли модели, которые традиционно занимали лидерские позиции. Речь, прежде всего, о моделях Lada. Также в большом минусе ожидаемо оказались те иномарки, производство которых располагалось на территории РФ, но после введения в отношении нашей страны санкций, заводы встали.

Доживают свои дни в рейтинге самых покупаемых моделей Volkswagen Polo и его близнец Skoda Rapid, так как завод Volkswagen Group в Нижнем Новгороде больше работать не будет. В большой неопределённости "корейцы" - Hyundai Creta и Solaris, но у этих есть вера в лучшие времена. В отличие от Renault Duster и Logan, которые после ухода марки из России исчезнут с горизонта в ближайшие месяцы.