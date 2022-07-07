Представлен новый Volkswagen Amarok

Отделение Volkswagen Commercial Vehicles представило новый Amarok. Пикап поступит в продажу до конца года. Основными рынками для него станут Австралия, Новая Зеландия, Африка, Ближний Восток и Европа. Грузовичок получит четыре дизельных и один бензиновый двигатель, а также новый десятидиапазонный автомат. Для «Амарока» заявлены светодиодные матричные фары, больше 30 ассистирующих систем, колеса диаметром до 21 дюйма и внедорожные аксессуары — шноркель и защиты днища.

Фото: © Volkswagen Commercial Vehicles © Volkswagen Commercial Vehicles

Новый Amarok создан силами технических центров Volkswagen в Германии и Австралии. До конца года пикап встанет на конвейер фордовского завода Silverton Assembly Plant в пригороде Претории, Южная Африка, где сейчас собирают модели Ford Ranger и Mazda BT-50.

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Дело в том, что «второй» Amarok разрабатывался параллельно с «Рейнджером», и у них есть ряд общих деталей. Например, платформа T6.2 и центральная часть кузова, от основания лобового стекла до задней стенки кабины. Правда, всё остальное у «Амарока» оригинальное.

Колесная база нового Amarok по сравнению с предшественником выросла на 173 миллиметра, длина — на 96. Благодаря укороченным свесам улучшилась геометрическая проходимость. Пикап может форсировать броды глубиной до 800 миллиметров (было 500 мм) и перевозить до 1,16 тонны груза вместо прежней тонны.

В кузов машины с двухрядной кабиной помещается стандартная европалета, с однорядной — две. Груз крепится ремнями через проушины, каждая из которых выдерживает до полутонны. Допустимая статическая нагрузка на крышу — 350 килограммов.

Volkswagen Commercial Vehicles

Гамма двигателей нового Amarok будет состоять из четырех дизельных и одного бензинового агрегата. На африканском рынке, к примеру, базовым будет 150-сильный 2.0 TDI. В других странах тот же самый мотор будет выдавать 170 лошадиных сил, плюс появится ещё один двухлитровый TDI с двумя турбокомпрессорами, настроенный на отдачу 204 либо 209 сил. Самым мощным из дизелей окажется 3.0 V6 TDI, развивающий на 241/250 сил. Наконец, «Амароку» положен бензиновый турбомотор 2.3 EcoBoost. Здесь он выдает 302 лошадиные силы.

В зависимости от двигателя для «Амарока» предложат пяти– и шестиступенчатую «механику», а также шестидиапазонный автомат. Новшество — десятидиапазонная трансмиссия. Штатно её будут ставить на машины с 209-сильным дизелем, а для 204-сильных предложат за доплату. Все пикапы будут иметь стандартный полный привод 4Motion (подключаемый либо постоянный) и смогут буксировать прицепы массой до 3,5 тонны.

Для Amarok будут доступны колеса диаметром до 21 дюйма, комплекты вседорожных шин (такая заводская опция появится у модели впервые), защита днища, усиленные элементы подвески и шноркель.

В салоне появится цифровая «приборка» диагональю от восьми до 12 дюймов, вертикальный основной дисплей на 10–12 дюймов, аудиосистема Harman Kardon и обшитые кожей сиденья.