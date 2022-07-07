Сколько в России просят за «запрещенные» иномарки

Санкции, введенные в начале весны нынешнего года против России, нарушили планы зарубежных автопроизводителей. Ряд новинок, едва успевших дебютировать, оказались запрещенными к ввозу на территорию нашей страны. Некоторые из них завезли в минимальном количестве, а другим и вовсе не удалось добраться до рынка — их поставками занялись «серые» продавцы. Цены на них в несколько раз выше ожидаемых: к примеру, за новый Range Rover просят до 40 миллионов рублей.

Фото: © Land Rover © Land Rover

Характеристики Range Rover пятого поколения для России раскрыли в феврале: россиянам его планировали предложить в двух бензиновых и двух дизельных вариантах. Топовым должен был стать Range Rover P530 с V8 4.4 мощностью 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Учитывая ценник «четвертого» Range Rover, ожидалась цена на уровне 10 миллионов рублей, однако санкции ввели свои коррективы. За ввезенные «серыми» путями внедорожники просят до 40 миллионов рублей.

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Nissan Pathfinder, в отличие от Range Rover, успел заехать в Россию до запрета на импорт машин из США. Зимой ввезли первую партию из примерно 400 кроссоверов с 275-сильным V6 объемом 3,5 литра. Намеченный Nissan ценник — от 4 285 000 до 4 995 000 рублей — почти сразу потерял актуальность, а к июлю стоимость взлетела до 5,6-6,5 миллиона рублей.

Кроссовер Lexus NX второй генерации добрался до России еще в конце прошлого года в двух версиях: NX 250 с 2,5-литровым двигателем мощностью 199 лошадиных сил и NX 350 с 279-сильным турбомотором объемом 2,4 литра. Цены лежали в диапазоне от 4 050 000 до 5 893 000 рублей. Сейчас же продавцы хотят за NX от 6 до 9,5 миллиона рублей.

Популярный у россиян Kia Sportage в пятом поколении встал на конвейер «Автотора» в феврале с двумя бензиновыми двигателями – прежней 150-сильной «четверкой» 2.0, а также с 2,5-литровым агрегатом мощностью 190 сил, «механикой» либо автоматом. Дебют был запланирован на второй квартал года, но этого так и не случилось. В результате сотни Sportage простаивают под открытым небом на складах в Подмосковье, а дилеры за официально не представленную модель в максимальной комплектации просят до 4,4 миллиона рублей.

«Космическому» вэну Hyundai Staria «посчастливилось» поступить в продажу в середине февраля. На российском рынке ее предлагали в пассажирских исполнениях с семью и восемью местами, а также в грузовой версии. На старте продаж цена варьировалась от 2 149 000 до 4 169 000 рублей, сейчас же официальная цена «топовой» Staria — 5,2 миллиона рублей, а дилерский прайс превышает 8 миллионов.