Евросоюз начал принудительно ограничивать скорость автомобилей

Согласно новым правилам, все новые автомобили, продаваемые на европейском рынке, должны быть оборудованы электронной системой ограничения скорости Intelligent Speed Assistance (ISA). Эта функция распознает дорожные знаки и предлагает водителю оптимальный скоростной режим. Если превысить скорость, система оповестит о необходимость соблюдать правила дорожного движения. Это будет сделано с помощью вибрации руля или звуков. Если проигнорировать советы ISA, то она принудительно уменьшит скорость машины до рекомендуемого показателя.