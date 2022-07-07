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19 минут назад

Новости автомира: Евросоюз начал принудительно ограничивать скорость автомобилей

Газета.Ru

В Европе ввели обязательное ограничение скорости в автомобилях, сообщает mirror.co.uk.

Евросоюз начал принудительно ограничивать скорость автомобилей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно новым правилам, все новые автомобили, продаваемые на европейском рынке, должны быть оборудованы электронной системой ограничения скорости Intelligent Speed Assistance (ISA). Эта функция распознает дорожные знаки и предлагает водителю оптимальный скоростной режим. Если превысить скорость, система оповестит о необходимость соблюдать правила дорожного движения. Это будет сделано с помощью вибрации руля или звуков. Если проигнорировать советы ISA, то она принудительно уменьшит скорость машины до рекомендуемого показателя.

Отмечается, что перепрограммировать устройство ISA или демонтировать его не получится. Вся информация о поездках будет записываться и в случае необходимости, доступ к ней получит полиция.

Автоновости,ЕС,
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