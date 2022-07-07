Фото дня: Volkswagen показала секретный Phaeton второго поколения

В честь 20-летия седана Phaeton компания Volkswagen впервые показала фотографии ходового прототипа так и не вышедшей в свет модели второго поколения. Автомобиль не пустили в серию из-за переориентации на выпуск электрокаров, хотя она была полностью готова. «Второй» Phaeton построили на платформе MLB от Audi и первым оснастили цифровым кокпитом Innovision, который на вседорожнике Touareg появился лишь два года спустя.
Представленный 20 лет назад седан Phaeton в Volkswagen называют автомобилем для ценителей. Модель продержалась на конвейере 14 лет, но из-за переориентации бренда на электрокары в 2016 году её производство прекратили, одновременно свернув разработку машины второго поколения. Правда, до этого компания успела построить ходовой прототип Phaeton D2, который только сейчас показали публике.
В отличие от предшественника, построенного на общей с Bentley Continental GT и Flying Spur платформе D1, седан Phaeton D2 использовал «тележкку» MLB нынешнего Touareg. Собственно уже в 2016-м его оснастили цифровым кокпитом Innovision, который на кроссовере появился лишь два года спустя. К сожалению, Volkswagen не раскрывает, какой двигатель стоит на прототипе, но последние версии Phaeton шли с 3.6 VR6 (280 л.с., 370 Нм) и 4.2 V8 (335 л.с, 430 Нм).
При этом на длиннобазные седаны с 2002 по 2011 год ставили мотор 6.0 W12, развивающий 450 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Однако самым необычным агрегатом четырехдверки был V10 TDI объемом пять литров, оснащенный двумя турбокомпрессорами с переменной геометрией. Двигатель выдавал 313 сил и 750 Нм, что делало Phaeton мощнейшим дизельным седаном своего времени.