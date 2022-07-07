Эксперты назвали минусы параллельного импорта автомобилей

Ввоз машин в Россию не напрямую, а через третьи страны, может привести к проблемам с гарантийным ремонтом и автострахованием, а покупателям придется внимательно изучать комплектацию автомобиля. Об этом пишет «Лайф».

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Ранее из-за ситуации на Украине многие автоконцерны сообщили о приостановке производства и поставок автомобилей в Россию. Это сделали Toyota, Lexus, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda), Stellantis (владеет 14 брендами, среди которых Citroёn, Fiat, Opel и Peugeot), Jaguar Land Rover, Volvo, Scania, Daimler Truck и другие.

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Позднее в Минпромторге утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. В него были включены в том числе и автомобили: Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и другие.

По словам генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, сейчас механизм параллельного импорта «находится в процессе отладки», и дилеры вынуждены решать вопросы доставки и сертификации автомобилей.

«При этом при ввозе таких товаров на территорию РФ по-прежнему необходимо оплачивать 20% НДС, что включается в рекомендованную розничную цену товара. Помимо этого увеличиваются логистические цепочки маршрута доставки, соответственно, и расходы поставщика. Поэтому ждать того, что стоимость автомобилей, ввезенных с помощью параллельного импорта, сократится, не стоит», - уверен генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Опрошенные изданием эксперты также отметили, что далеко не все автомобили, которые уже были ввезены в Россию через механизм параллельного импорта, адаптированы для северных условий.

«Потенциальным покупателям нужно быть очень внимательными. В Россию ранее уже неофициально поставлялись автомобили немецких брендов из ОАЭ, у которых отсутствовала антикоррозийная обработка кузова, потому что в Эмиратах из-за особенностей климата она просто не нужна. Отсутствовала печка в салоне, были и прочие недочеты», - рассказал Андрей Ольховский.

Также возникают вопросы предоставления гарантии на автомобили, а также страховки неадаптированных изначально под российский рынок машин. В частности, страховые компании могут начать отказывать в КАСКО.

Сложности ожидаются и со стороны автоконцернов, которые могут начать отслеживать поставки в Россию и вводить санкции в отношении дилеров-посредников. При этом сроки доставки машин без сомнения увеличатся, а оплата услуг посредников будет закладываться в конечную стоимость.