С сентября АвтоВАЗ перейдет на пятидневку

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подписал приказ о переходе завода на пятидневную рабочую неделю, но есть один нюанс - "плавающий" выходной.

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С начала лета на АвтоВАЗе в связи с неполной загрузкой мощностей была введена четырёхдневная рабочая неделя. Такой режим работы предусматривался до сентября, но 24 июня стало известно, что "четырёхдневку" продлевают до ноября. Новый приказ отменяет предыдущий, поэтому с 12 сентября 2022 года АвтоВАЗ перейдёт на новый график сменности.

Согласно новому приказу, датированному 6 июля, для всех автосборочных линий завода в Тольятти предусмотрена пятидневная рабочая неделя: линия по сборке Lada Granta - пять дней в неделю в две смены, линия B0 - график аналогичный, линия Lada Niva - пять дней в неделю, но в одну смену.

Однако вводится "скользящий выходной": "Исполнительным вице-президентам, вице-президентам, руководителя прямого подчинения президенту определить списки работников, занятых производством автомобилей, обеспечением и обслуживанием автосборочного комплекса, которые в период с 12 сентября по 6 ноября 2022 года будут работать по утверждённым графикам сменности неполной рабочей недели с работой четыре дня в неделю и скользящим выходным днём среди недели согласно режиму работы подразделений, установленному в пункте 1 приказа (перечислили выше - прим. "РГ")", - говорится в новом приказе АвтоВАЗа.

В настоящее время АвтоВАЗ выпускает семейство автомобилей Lada Granta, к которому накануне присоединился седан Granta Drive Active, в ближайшие дни запустится сборка Lada Niva Legend. В августе ожидается рестарт производства Niva Travel.