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2 часа назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» анонсировал возобновление сборки Niva

Алиса Селезнёва

«АвтоВАЗ» начал подготовку линии по запуску Niva Legend и планирует начать выпуск автомобилей на следующей неделе. Об этом со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя пишет ТАСС.

«АвтоВАЗ» анонсировал возобновление сборки Niva
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На «Автовазе» стартовала подготовка к перезапуску линии [сборки] Niva. Сегодня началась сварка первых кузовов, в начале следующей недели автомобили заполнят окрасочную линию», - пояснил автопроизводитель.

По данным пресс-службы «АвтоВАЗа», выпуск первых Lada Niva Legend начнется в середине следующей недели.

Ранее председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков отметил, что «АвтоВАЗ» проинформировал поставщиков о планах увеличить производство до 500 тысяч автомобилей в год.

8 июня с конвейера «АвтоВАЗа» сошли первые автомобили Lada Granta Classic 2022 модельного года. Минимальная цена машины составляет 658,3 тыс. рублей.

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