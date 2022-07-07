«АвтоВАЗ» анонсировал возобновление сборки Niva

«АвтоВАЗ» начал подготовку линии по запуску Niva Legend и планирует начать выпуск автомобилей на следующей неделе. Об этом со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя пишет ТАСС.
«На «Автовазе» стартовала подготовка к перезапуску линии [сборки] Niva. Сегодня началась сварка первых кузовов, в начале следующей недели автомобили заполнят окрасочную линию», - пояснил автопроизводитель.
По данным пресс-службы «АвтоВАЗа», выпуск первых Lada Niva Legend начнется в середине следующей недели.
Ранее председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков отметил, что «АвтоВАЗ» проинформировал поставщиков о планах увеличить производство до 500 тысяч автомобилей в год.
8 июня с конвейера «АвтоВАЗа» сошли первые автомобили Lada Granta Classic 2022 модельного года. Минимальная цена машины составляет 658,3 тыс. рублей.