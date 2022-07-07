Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+28° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
51 минуту назад

Новости автомира: Bugatti выпустила шампанское в честь гиперкара Bolide

Motor.ru

Французская компания Champagne Carbon совместно с Bugatti выпустила шампанское ƎB.03 Edition Blanc de Blancs, посвященное гиперкару Bolide. Оно разлито в двухцветные бутылки из углепластика, а стоит 290 евро, или 18 700 рублей. Это уже четвертый проект Champagne Carbon и Bugatti после ƎB.01, ƎB.02 Chiron 300+ и коллекционного шампанского La Bouteille Noire.

Bugatti выпустила шампанское в честь гиперкара Bolide
Фото: motor.rumotor.ru

Партнерство компаний Champagne Carbon и Bugatti началось в 2018 году с выпуска шампанского ƎB.01, на 90 процентов состоящее из белого винограда шардоне и на десять — из красного пино нуар. Затем вышел релиз ƎB.02 Chiron 300+ из 100-процентного шардоне гран крю, а в прошлом году партнеры представили коллекционное шампанское La Bouteille Noire. Новый проект — ƎB.03 Edition Blanc de Blancs.

На этот раз дизайнеры черпали вдохновение в гиперкаре Bugatti Bolide. Бутылку ƎB.03 Edition сделали из двухцветного углепластика, а на боковины нанесли характерные «иксы».

motor.ru

Внутри — Blanc de Blancs урожая 2013 года. Холодная и влажная зима в сочетании с прохладной весной и поздним сбором винограда позволил получить интенсивное и свежее шампанское с хорошей кислотностью и отличным потенциалом старения, пишет Bugatti.

Бутылка ƎB.03 Edition обойдется в 290 евро, что соответствует 18 700 рублей. Для сравнения: ƎB.01 в зависимости от объема стоит от 270 до 1090 евро (17 500—70 600 рублей), а ƎB.02 Chiron 300+ — 270 евро. Сам Bugatti Bolide выйдет в количестве 40 экземпляров по цене от четырех миллионов евро за каждый (257 миллионов рублей).

Гиперкар оснастят восьмилитровым двигателем W16 мощностью 1600 лошадиных сил и 1600 Нм и «пупырчатым» воздухозаборником на крыше, который улучшает аэродинамику.

Автоновости,Bugatti,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители