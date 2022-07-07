Bugatti выпустила шампанское в честь гиперкара Bolide

Французская компания Champagne Carbon совместно с Bugatti выпустила шампанское ƎB.03 Edition Blanc de Blancs, посвященное гиперкару Bolide. Оно разлито в двухцветные бутылки из углепластика, а стоит 290 евро, или 18 700 рублей. Это уже четвертый проект Champagne Carbon и Bugatti после ƎB.01, ƎB.02 Chiron 300+ и коллекционного шампанского La Bouteille Noire.

Фото: motor.ru motor.ru

Партнерство компаний Champagne Carbon и Bugatti началось в 2018 году с выпуска шампанского ƎB.01, на 90 процентов состоящее из белого винограда шардоне и на десять — из красного пино нуар. Затем вышел релиз ƎB.02 Chiron 300+ из 100-процентного шардоне гран крю, а в прошлом году партнеры представили коллекционное шампанское La Bouteille Noire. Новый проект — ƎB.03 Edition Blanc de Blancs.

На этот раз дизайнеры черпали вдохновение в гиперкаре Bugatti Bolide. Бутылку ƎB.03 Edition сделали из двухцветного углепластика, а на боковины нанесли характерные «иксы».

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Внутри — Blanc de Blancs урожая 2013 года. Холодная и влажная зима в сочетании с прохладной весной и поздним сбором винограда позволил получить интенсивное и свежее шампанское с хорошей кислотностью и отличным потенциалом старения, пишет Bugatti.

Бутылка ƎB.03 Edition обойдется в 290 евро, что соответствует 18 700 рублей. Для сравнения: ƎB.01 в зависимости от объема стоит от 270 до 1090 евро (17 500—70 600 рублей), а ƎB.02 Chiron 300+ — 270 евро. Сам Bugatti Bolide выйдет в количестве 40 экземпляров по цене от четырех миллионов евро за каждый (257 миллионов рублей).