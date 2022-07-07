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37 минут назад

Новости автомира: Во Фьорано начались испытания гиперкара Ferrari

F1News.ru

В среду во Фьорано произошло событие, которое пресс-служба Ferrari уже назвала историческим: Алессандро Пьер Гуиди, двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» в категории LMGTE-Pro, впервые вывел на заводской испытательный трек новейший гиперкар, созданный в Маранелло.

Ferrari испытывает новый гиперкар
Фото: F1News.ruF1News.ru

Эта машина класса LMH дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2023 году, и за её первичной обкаткой наблюдал Бенедетто Винья, исполнительный директор компании Ferrari.

«Позади долгие месяцы работы на симуляторе, и наконец я получил возможность сесть за руль настоящей машины – это был потрясающий опыт, – прокомментировал Пьер Гуиди. – Пилотируя машину Ferrari, с которой наша компания возвращается в высшую категорию гонок на выносливость после 50-летнего перерыва, я испытывал очень сильные эмоции.

Пока мы в самом начале пути, впереди много работы, но ощущения очень позитивные. Я горжусь, что начинаю работу над машиной класса LMH, ведь Ferrari ждут новые захватывающие приключения».

Работу, начатую итальянцем, продолжил Никлас Нильсен, другой заводской гонщик Ferrari. В течение дня инженеры спортивного подразделения компании проверяли работу всех систем машины, которой предстоит интенсивная тестовая программ прежде чем она впервые выйдет на старт. А пока Ferrari LMH в специальной камуфляжной раскраске.

Кстати, в этом году исполняется ровно полвека с того дня, как во Фьорано открылся заводской полигон Ferrari, и по-своему символично, что на нём начались испытания машины, с которой итальянская компания возвращается в гонки спортпрототипов спустя 50 лет после последнего официального участия в них.

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