Ferrari испытывает новый гиперкар

В среду во Фьорано произошло событие, которое пресс-служба Ferrari уже назвала историческим: Алессандро Пьер Гуиди, двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» в категории LMGTE-Pro, впервые вывел на заводской испытательный трек новейший гиперкар, созданный в Маранелло.

Фото: F1News.ru F1News.ru

Эта машина класса LMH дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2023 году, и за её первичной обкаткой наблюдал Бенедетто Винья, исполнительный директор компании Ferrari.

«Позади долгие месяцы работы на симуляторе, и наконец я получил возможность сесть за руль настоящей машины – это был потрясающий опыт, – прокомментировал Пьер Гуиди. – Пилотируя машину Ferrari, с которой наша компания возвращается в высшую категорию гонок на выносливость после 50-летнего перерыва, я испытывал очень сильные эмоции.

Пока мы в самом начале пути, впереди много работы, но ощущения очень позитивные. Я горжусь, что начинаю работу над машиной класса LMH, ведь Ferrari ждут новые захватывающие приключения».

Работу, начатую итальянцем, продолжил Никлас Нильсен, другой заводской гонщик Ferrari. В течение дня инженеры спортивного подразделения компании проверяли работу всех систем машины, которой предстоит интенсивная тестовая программ прежде чем она впервые выйдет на старт. А пока Ferrari LMH в специальной камуфляжной раскраске.