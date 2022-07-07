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44 минуты назад

Новости автомира: Раскрыта внешность обновленного флагмана Geely

Motor.ru

Бизнес-седан Geely Preface, известный под именем Xingrui в Китае, готовится к первому обновлению с момента выхода на рынок в 2020 году. Флагман, продажи которого в последнее время идут в минус, получит легкую «подтяжку лица», и, возможно, обзаведется гибридной силовой установкой. До премьеры осталось еще 10 дней, но рассмотреть подкорректированную внешность можно как на официальном тизере от Geely, так и на фотографиях первых собранных экземпляров, сделанных на заводе.

Раскрыта внешность обновленного флагмана Geely
Фото: Motor.ruMotor.ru

Судя по шпионским снимкам, серьезных изменений во внешности Preface не предвидится. Радиаторная решетка лишилась тройной окантовки и получила более крупные вертикальные ламели, а в бампере появились Т-образные вставки, намекающие на родство с материнской Volvo. С ее участием была разработана платформа CMA (Compact Modular Architecture), которая лежит в основе Preface, кросс-купе Tugella и нового Atlas.

Motor.ru
Motor.ru

По данным китайских СМИ, подретушированный Preface сохранит базовую двухлитровую «турбочетверку» Volvo Drive-E мощностью 190 лошадиных сил (300 Нм крутящего момента), работающую в тандеме с семидиапазонным «роботом» и передним приводом.

Однако гамма может пополниться гибридной силовой установкой Leishen Hi-X, в основе которой — наддувная «тройка» 1.5. Ее суммарная отдача составляет 317 лошадиных сил и 610 Нм момента, а запас хода — более тысячи километров.будет

Дебют обновленного Geely Preface намечен на 18 июля. Актуальный седан в Китае продают за 113,7-152,7 тысячи юаней, что равно примерно 1-1,4 миллиона рублей.

Весной Geely привезла на белорусский завод «БелДжи» опытную партию Preface с целью оценить потребности рынка и спрос. О результатах китайская марка до сих пор не сообщила, так что появление модели на рынках Белоруссии и России все еще под вопросом.

Автоновости,Geely,Volvo,
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