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55 минут назад

Новости автомира: Haval вывел на китайский рынок новый компактный кроссовер Kugou

Газета.Ru

Китайская компания Haval вывела на внутренний рынок новый компактный кроссовер Kugou. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Haval вывел на китайский рынок компактный кроссовер Kugou
Фото: K-SinaK-Sina

Внешне автомобиль похож на внедорожник Big Dog, но меньше его по размерам. Длина, ширина и высота новинки составляет 4520 мм, 1875 мм и 1745 мм соответственно. Размер колесной базы достигает 2710 мм. В салоне установлен трехспицевый мультируль, большой сенсорный экран на передней панели, а также двухцветные сиденья. Большинство кнопок в машине — сенсорные. Кроме того, в оснащение автомобиля входит 18 динамиков и атмосферная подсветка.

Что касается двигателя, то Haval Kugou получил 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 184 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Цены на автомобиль в Китае начинаются от 120 тыс. юаней (1,1 млн рублей).

Ранее сообщалось, что китайская компания Haval начала продажи на российском рыке кроссовера Dargo. Дилеры будут продавать модель по цене от 3 млн 199 тыс. руб. до 3 млн 749 тыс. руб.

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