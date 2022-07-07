В ГИБДД намерены реформировать обучение водителей

По словам начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова, специалистами ведется работа над новым подходом к обучению водителей теоретической части. Об этом пишет Autonews.
Ранее в России были изменены правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. В частности, для кандидатов в водители была отменена сдача экзамена на «площадке» и разрешено использование во время экзамена как автомобилей ГИБДД, так и автошколы. Также нет жестко утвержденных маршрутов, а есть лишь участки дорог, на которых должны проходить испытания. Сам маршрут в начале экзамена определяет инспектор ГИБДД.
Черников отметил, что изменение практической части экзамена уже дало свои плоды, и «сократилось количество погибших, количество ДТП с участием молодых водителей, которые имеют стаж управления транспортными средствами менее двух лет». При этом он подчеркнул, что теоретическая часть также нуждается в доработке.
«Теория более-менее еще, но опять же там заучивание идет. Мы тоже об этом много говорили. Сейчас работают и наша наука, институты для того, чтобы разработать другой подход к части обучения, теоретической части», — пояснил Черников на заседании президиума Общественного совета при МВД РФ.
Глава ГИБДД также отметил, что автошколам требуется больше профессиональных инструкторов, которые должны закреплять практические навыки вождения у учеников.