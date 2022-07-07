Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
24 минуты назад

Новости автомира: в ГИБДД намерены реформировать обучение водителей

Елена Прошина

По словам начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова, специалистами ведется работа над новым подходом к обучению водителей теоретической части. Об этом пишет Autonews.

В ГИБДД намерены реформировать обучение водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в России были изменены правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. В частности, для кандидатов в водители была отменена сдача экзамена на «площадке» и разрешено использование во время экзамена как автомобилей ГИБДД, так и автошколы. Также нет жестко утвержденных маршрутов, а есть лишь участки дорог, на которых должны проходить испытания. Сам маршрут в начале экзамена определяет инспектор ГИБДД.

Черников отметил, что изменение практической части экзамена уже дало свои плоды, и «сократилось количество погибших, количество ДТП с участием молодых водителей, которые имеют стаж управления транспортными средствами менее двух лет». При этом он подчеркнул, что теоретическая часть также нуждается в доработке.

«Теория более-менее еще, но опять же там заучивание идет. Мы тоже об этом много говорили. Сейчас работают и наша наука, институты для того, чтобы разработать другой подход к части обучения, теоретической части», — пояснил Черников на заседании президиума Общественного совета при МВД РФ.

Глава ГИБДД также отметил, что автошколам требуется больше профессиональных инструкторов, которые должны закреплять практические навыки вождения у учеников.

Автоновости,Михаил Черников,МВД России,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители