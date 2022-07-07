В ГИБДД намерены реформировать обучение водителей

Ранее в России были изменены правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. В частности, для кандидатов в водители была отменена сдача экзамена на «площадке» и разрешено использование во время экзамена как автомобилей ГИБДД, так и автошколы. Также нет жестко утвержденных маршрутов, а есть лишь участки дорог, на которых должны проходить испытания. Сам маршрут в начале экзамена определяет инспектор ГИБДД.