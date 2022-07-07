Экс-дизайнер АЗЛК посоветовал «Москвичу» выбрать один тип авто

Завод «Москвич» не должен тратить силы одновременно на выпуск электромобилей и машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС), предприятие должно сконцентрироваться на чем-то одном. В противном случае потребуется полностью перестраивать завод, а на разработку машины уйдет не менее года. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК) Игорь Зайцев, работавший на предприятии с 1974 по 1987 год.

«Дело в том, что производство электромобилей и автомобилей с ДВС все-таки отличаются по своей организации, конструктивным и технологическим элементам. Поэтому надо с самого начала ставить задачу делать электромобили и под это перестраивать предприятие либо более рационально начать с автомобилей с обычными моторами на базе какой-то лицензионной модели. Не важно, что это – Renault или JAC», – сказал Игорь Зайцев.

По его словам, восстановить и запустить производство на заводе будет проще, если ориентироваться на традиционные конструктивные решения. Можно начать и выпуск электромобилей, но для этого нужно перестроить весь завод, на что потребуется много времени.

В середине мая стало известно, что на бывшем заводе Renault возобновят производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Как заявлял директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак, производство легковых авто на базе бывшего завода Renault начнется в текущем году.

В среду 6 июля Московский автомобильный завод «Москвич» представил изображения будущих моделей. Компания планирует выпускать кроссоверы и электромобили. Во внешности анонсированных на презентации машин распознаются модели китайской автокомпании JAC, в частности, кроссоверы JAC JS4 и JS7.