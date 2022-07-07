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1 час назад

Новости автомира: новый Mitsubishi L200 будет копией Outlander

Российская Газета

Компания Mitsubishi приступила к дорожным испытаниям нового Triton/L200. Модель получит дизайн передней части, как у Outlander последнего поколения.

Новый Mitsubishi L200 будет копией Outlander
Фото: Carscoops Carscoops

Тестовый прототип на фото Carscoops полностью оклеен камуфляжной плёнкой, тем не менее двухярусная конфигурация оптики просматривается. Уверенно можно говорить о том, что у кузова изменится штамповка - у автомобиля на испытаниях другие грани панелей, а также фонари, которые станут компактнее и получат другую графику.

У нового Mitsubishi Triton/L200 будет увеличена колёсная база, благодаря чему у пассажиров второго ряда будет больше места.

Нынешний L200 в зависимости от рынка предлагается с дизелями мощностью от 110 до 181 л.с., а также с бензиновым мотором 2.4 литра на 128 л.с. Предполагается, что гамма останется плюс-минус без изменений. Можно предположить, что появятся гибриды, но это только в том случае, если L200 решат оставить в Европе. Это маловероятно, потому что, согласно новой стратегии Renault-Nissan-Mitsubishi, "Мицу" работает с прицелом на Юго-Восточную Азию, Австралию, Новую Зеландию и прилежащие к ним острова, где требования к выбросам пока не такие строгие, как в ЕС.

Carscoops

Ранее Mitsubishi говорила, что новый L200/Triton представят до конца текущего финансового года, то есть до конца марта 2023-го.

Автоновости,Mitsubishi L200,Mitsubishi,ЕС,
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