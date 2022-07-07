Новый Mitsubishi L200 будет копией Outlander

Тестовый прототип на фото Carscoops полностью оклеен камуфляжной плёнкой, тем не менее двухярусная конфигурация оптики просматривается. Уверенно можно говорить о том, что у кузова изменится штамповка - у автомобиля на испытаниях другие грани панелей, а также фонари, которые станут компактнее и получат другую графику.

Нынешний L200 в зависимости от рынка предлагается с дизелями мощностью от 110 до 181 л.с., а также с бензиновым мотором 2.4 литра на 128 л.с. Предполагается, что гамма останется плюс-минус без изменений. Можно предположить, что появятся гибриды, но это только в том случае, если L200 решат оставить в Европе. Это маловероятно, потому что, согласно новой стратегии Renault-Nissan-Mitsubishi, "Мицу" работает с прицелом на Юго-Восточную Азию, Австралию, Новую Зеландию и прилежащие к ним острова, где требования к выбросам пока не такие строгие, как в ЕС.