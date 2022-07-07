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1 час назад

Новости автомира: байкер "Хирург" заявил, что начало лета 2022 года стало "началом нелепых смертей"

Газета.Ru

Президент мотоклуба «Ночные Волки» Александр Хирург (Залдастанов) призвал всех мотоциклистов не рисковать и соблюдать ПДД, а также надевать защитную экипировку во время поездок. Видео размещено в Telegram-канале клуба.

Байкер «Хирург»: начало лета стало «началом нелепых смертей»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Дорогие мотоциклисты! К сожалению, начало лета 2022 года становится началом нелепых смертей, несчастных случаев и безмерного горя по молодым активным людям. Не подвергайте свои и чужие жизни опасности и не пренебрегайте экипировкой, шлемом и правилами дорожного движения», - сказал Александр Залдастанов.

Всего за 6 месяцев этого года в Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 158 ДТП с участием мотоциклистов, в результате которых погибли 18 человек, 163 получили различные травмы.

Автоновости,Александр Залдастанов,ГИБДД,Ночные волки,
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