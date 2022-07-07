Байкер «Хирург»: начало лета стало «началом нелепых смертей»

«Дорогие мотоциклисты! К сожалению, начало лета 2022 года становится началом нелепых смертей, несчастных случаев и безмерного горя по молодым активным людям. Не подвергайте свои и чужие жизни опасности и не пренебрегайте экипировкой, шлемом и правилами дорожного движения», - сказал Александр Залдастанов.