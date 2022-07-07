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1 час назад

Новости автомира: Ferrari сделала самые тонкие часы в мире по цене четырех гиперкаров

Motor.ru

Первые часы, созданные в рамках сотрудничества Richard Mille и Ferrari, оказались самыми тонкими механическими часами в мире, отобрав это звание у Bvlgari Octo Finissimo Ultra. Толщина корпуса модели RM UP-01 Ferrari — всего 1,75 миллиметра, примерно как две сложенные вместе банковские карты. Стоят такие часы 1,88 миллиона долларов (или 118,6 миллиона рублей). За эту сумму можно купить четыре флагманских 1000-сильных гиперкара SF90 Stradale, цены на который в Италии начинаются от 430 000 евро.

Ferrari создала самые тонкие в мире часы
Фото: Motor.ruMotor.ru

Richard Mille RM UP-01 Ferrari — это самые тонкие механические наручные часы в мире. Их титановый корпус имеет толщину всего 1,75 миллиметра (две сложенные вместе банковские карты), что на 0,05 миллиметра меньше, чем у предыдущего рекордсмена Bvlgari Octo Finissimo Ultra. Механизм часов разработан Richard Mille вместе с лабораторией Audemars Piguet Le Locle. Он работает с частотой 28 800 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода 45 часов.

Motor.ru
Motor.ru

В отличие от решений конкурентов, калибр RMUP-01 выполнен в виде самостоятельного узла, а не совмещенного с корпусом. Платина и скелетонизированные мосты сделаны из титана Grade 5. Для уменьшения глубины малая пластина баланса и защитный штифт, не допускающие проскальзывания анкера, заменены спуском с удлиненной вилкой.

Высота механизма — 1,18 миллиметра, а вес — 2,87 грамма. При этом масса самих часов не превышает 30 граммов. Безель крепится к монолитному основанию 13 титановыми винтами с каннелюрами, в двух окошках под тонкими сапфировыми стеклами размещены индикация текущего времени и узел баланса.

Хотя RM UP-01 Ferrari кажутся хрупкими, на самом деле они выдерживают нагрузки с ускорением больше 5000 g. Корпус часов по периметру уплотнен резиновой прокладкой, коронки обрамлены керамическими кольцами. Заявленная водонепроницаемость — до 10 метров. Каучуковый ремешок интегрированный. Тираж — всего 150 экземпляров при цене 1,88 миллиона долларов за каждый (118,6 миллиона рублей).

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