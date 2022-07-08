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2 часа назад

Новости автомира: Монголия запустила производство собственных электромобилей MOZO Hero

Южный автомобиль

В июле 2022 монгольская компания Bars Motors приступила к производству компактных электромобилей MOZO Hero. Это первый монгольский электромобиль за всю историю страны.

Монголия запустила производство электромобилей
Фото: Bars MotorsBars Motors

Под маркой MOZO компания Bars Motors выпускает в Монголии лицензионную копию китайского кроссовера Hengrun HRS1. Этот автомобиль похож одновременно и на Suzuki Jimny и на рамный китайский внедорожник Beijing BJ40. В Китае такая модель была представлена в прошлом году и продается в нескольких комплектациях по цене от 49 800 до 79 800 юаней (433 000 до 695 000 рублей по текущему курсу).

Bars Motors

Внешность автомобиля получилась довольно агрессивной, чего не скажешь о его технических характеристиках. У MOZO Hero всего один электромотор на задней оси мощностью 44 лошадиные силы. Запаса батареи хватает на 305 километров пути, а максимальная скорость составляет 102 км/ч. Стоимость самого доступного электромобиля Mozo HERO составляет 79 млн тугриков или 1,4 млн рублей.

Автоновости,Suzuki Jimny,Suzuki,
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