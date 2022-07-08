Монголия запустила производство электромобилей

В июле 2022 монгольская компания Bars Motors приступила к производству компактных электромобилей MOZO Hero. Это первый монгольский электромобиль за всю историю страны.

Фото: Bars Motors Bars Motors

Под маркой MOZO компания Bars Motors выпускает в Монголии лицензионную копию китайского кроссовера Hengrun HRS1. Этот автомобиль похож одновременно и на Suzuki Jimny и на рамный китайский внедорожник Beijing BJ40. В Китае такая модель была представлена в прошлом году и продается в нескольких комплектациях по цене от 49 800 до 79 800 юаней (433 000 до 695 000 рублей по текущему курсу).

Bars Motors