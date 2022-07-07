Ателье ABT Sportsline представило 500-сильный Audi RS 3

Ателье ABT Sportsline представило лимитированную версию Audi RS 3 с 500-сильным двигателем. Хэтчбек RS3-R Sportback получил топовый комплект повышения мощности ABT Power R, новые колеса, обвес из углеволокна и новые компоненты подвески. Режимы работы его силовой установки можно выбирать прямо со смартфона, через фирменное приложение myABT. Кроме того, через него же можно сдвинуть ограничитель скорости с 250 к 300 километрам в час.

Фото: © ABT Sportsline © ABT Sportsline

Нынешний Audi RS 3 оснащен пятицилиндровым двигателем 2.5, который выдает 400 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. При желании можно получить и 500, но для этого придется обратиться в Manhart или ABT Sportsline.

Программу тюнинга для «эресок» ателье из Вуппертале показало в прошлом месяца, а семейная фирма из Кемптена только сейчас. Причем помимо увеличения мощности, на RS 3 перетряхнут подвеску, сдвинут ограничитель скорости к 300 километрам в час и установят кованые колеса диаметром 20 дюймов.

На выходе получится эксклюзивная модель ABT RS3-R Sportback с ограниченным 200 экземплярами тиражом. Хэтчбек оснащен фирменным блоком управления двигателем ABT, более производительным интеркулером и раздвоенной выпускной системой с 95-миллиметровыми матовыми черными патрубками.

Двигатель выдает 500 сил и 600 Нм момента, позволял ускорять до «сотни» за 3,3 секунды вместо 3,8. Доступны несколько режимов движения. Переключаться между ними можно через приложение myABT, доступное для смартфонов на iOS и Android.