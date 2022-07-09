Китайский авторынок показал резкий рост продаж

Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA) сообщает, что в июне 2022 года авторынок Китая показал резкий скачок роста. Стимул росту дали отмена антиковидных ограничений и также восстановление потребительской активности.

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В прошлом месяце в стране было продано около 1,94 млн легковых автомобилей. Это на 22,6% больше, чем за июнь 2021 года. В сравнении с майским результатом продажи автомобилей в июне выросли на 43,5%.

Напомним, что в Китае с марта этого года была очередная волна коронавируса, под локдаун попали несколько провинций и промышленных центров. Строгий карантин, который был введен в Шанхае, в апреле и мае сильно нарушил работу местных предприятий и негативно повлиял на работу цепочек поставок на национальном и мировом уровне. С первого июня карантин в Шанхае снят.

«Улучшение в сфере логистики, а также восстановление цепочек поставок, устойчивый рост экспорта, возобновление работы отрасли и ряд других факторов сделали возможным рост авторынка в июне», — отмечают эксперты CPCA.

При этом в отчетном месяце в Китае продажи автомобилей на альтернативных источниках энергии (электромобили, гибриды и машины на топливных ячейках) составили в июне 571 тыс. ед. Это на 141% больше продаж за июнь 2021 года и на 35% больше, чем было продано в мае нынешнего года.

Напомним, что в мае на китайском авторынке продажи автомобилей сократились на 17% в годовом сравнении, а до этого, в апреле, упали на 40,4%, что стало самым большим падением с 2020 года.

Чтобы сохранить высокие темпы восстановления авторынка, государство уже внедряет серию стимулирующих мер. Так, в частности, китайское правительство решило продлить льготы на покупку электромобилей и объявило о планах по строительству новых зарядных станций.