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9 минут назад

Китайский авторынок показал резкий рост продаж в июне

"Автостат Инфо"иещё 1

Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA) сообщает, что в июне 2022 года авторынок Китая показал резкий скачок роста. Стимул росту дали отмена антиковидных ограничений и также восстановление потребительской активности.

Китайский авторынок показал резкий рост продаж
Фото: "Автостат Инфо""Автостат Инфо"

В прошлом месяце в стране было продано около 1,94 млн легковых автомобилей. Это на 22,6% больше, чем за июнь 2021 года. В сравнении с майским результатом продажи автомобилей в июне выросли на 43,5%.

Напомним, что в Китае с марта этого года была очередная волна коронавируса, под локдаун попали несколько провинций и промышленных центров. Строгий карантин, который был введен в Шанхае, в апреле и мае сильно нарушил работу местных предприятий и негативно повлиял на работу цепочек поставок на национальном и мировом уровне. С первого июня карантин в Шанхае снят.

«Улучшение в сфере логистики, а также восстановление цепочек поставок, устойчивый рост экспорта, возобновление работы отрасли и ряд других факторов сделали возможным рост авторынка в июне», — отмечают эксперты CPCA.

При этом в отчетном месяце в Китае продажи автомобилей на альтернативных источниках энергии (электромобили, гибриды и машины на топливных ячейках) составили в июне 571 тыс. ед. Это на 141% больше продаж за июнь 2021 года и на 35% больше, чем было продано в мае нынешнего года.

Напомним, что в мае на китайском авторынке продажи автомобилей сократились на 17% в годовом сравнении, а до этого, в апреле, упали на 40,4%, что стало самым большим падением с 2020 года.

Чтобы сохранить высокие темпы восстановления авторынка, государство уже внедряет серию стимулирующих мер. Так, в частности, китайское правительство решило продлить льготы на покупку электромобилей и объявило о планах по строительству новых зарядных станций.

Как ранее сообщал «Автостат Инфо» со ссылкой на данные АЕБ, в июне 2022 года продажи автомобилей упали на 82% в годовом сравнении с 154 553 до 27 761 ед.

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