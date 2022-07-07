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57 минут назад

Новости автомира: китайские грузовики заняли почти треть российского рынка

Motor.ru

В России резко выросли продажи грузовых автомобилей китайских брендов, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт». За первый месяц лета в стране был продан 1781 грузовик марок из КНР — это 30,9 процента всех тягачей, проданных на российском рынке. «Китайцы» наращивают присутствие на фоне массового ухода западных брендов, которые заморозили как импорт машин, так и производство на территории России.

Китайские грузовики заняли почти треть российского рынка
Фото: motor.rumotor.ru

По данным АО «Электронный паспорт», с января по март нынешнего года доля китайских моделей на российском рынке грузовой техники составляла от девяти до 10,5 процента. В апреле она резко выросла — до 18,4 процента, а в мае — до 25,4 процента. Наконец, в июне на «китайцев» пришлось уже 30,9 процента продаж — то есть, почти треть всех реализованных грузовиков.

Доля машин шведских марок тем временем рухнула с 13 процентов в начале года до 1,4 процента в июне, немецких — с шести до 1,2 процента. Продажи тягачей из Франции, Нидерландов и США, и до введения санкций не демонстрировавших хороший спрос, упали почти до нуля.

Ушедшие из России производители грузовиков Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz и Iveco не только остановили продажи и импорт: как оказалось, они отказываются проводить сервисное обслуживание ранее реализованных машин. В связи с этим в начале июня «Общественная потребительская инициатива» обратилась в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить фирмы и, если будет необходимо, привлечь их к уголовной ответственности.

Автоновости,Volvo,Mercedes-Benz,
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