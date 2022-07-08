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8 июля

Новости автомира: Названа примерная стоимость новых "Москвичей"

Газета.Ruиещё 8

Автомобили бренда "Москвич", по мнению экспертов, опрошенных изданием "Известия" должны быть дешевле китайских конкурентов.

Названа примерная стоимость новых "Москвичей"
Фото: iReactoriReactor

Так, к примеру, Hyundai Creta и Kia Seltos продают за 2 млн рублей и выше, то "Москвич" в базовой комплектации должен стоить от 1,5 до 2 млн. Такие подсчеты сделал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он добавил, что в отечественной линейки, скорее всего, потребителей заинтересует кроссовер Лифтбек. Его, наверняка, будут закупать для такси, а также администрации городов. Такая модель должна стоить до 2 млн рублей.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал проект по выпуску автомобилей "Москвич" непростым вызовом и отметил, что вся страна ждет результатов.

"Вы сказали о проекте предприятия "Москвич". Это вызов непростой", — считает Путин.

Он отметил, что необходимо стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых, а также перспективных технологий. Также стало известно, что на "Москвиче" будут производить четыре модели кроссоверов и один седан.

До конца 2022 года будет выпущено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тысяч машин, а в 2024 году – 100 тысяч. Число электрокаров составит 10 и 20 тысяч авто, соответственно.

Автоновости,Hyundai Creta,Hyundai,Kia,Владимир Путин,Игорь Моржаретто,
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