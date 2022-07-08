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22 минуты назад

Новости автомира: Ducati выпустила электровелосипеды с запасом хода 80 километров

Motor.ruиещё 1

Компания Ducati, специализирующаяся на производстве спортивных мотоциклов, представила два электрических велосипеда под названием SCR-X и SCR-E GT. Обе модели выпустили под брендом Scrambler, который известен любительскими и дорожными байками. Стоимость двухколесных новинок с запасом хода до 80 километров и максимальной скоростью до 25 километров час, пока неизвестна. Продажи батарейных велосипедов стартуют в Европе в ближайшее время.

Ducati выпустила электровелосипеды
Фото: motor.rumotor.ru

Электрический SCR-E GT отличается шинами Knobby, применяемых на квадроциклах. Благодаря покрышкам байк способен передвигаться в условиях бездорожья.

Модель SCR-X предназначена для комфортной езды в городских условиях. Велосипед оборудован телескопической передней подвеской и задним багажником, в который можно положить грузы весом до 25 килограммов.

Новинки оснащены 48-вольтовым электромотором и съёмным аккумуляторном ёмкостью 499 ватт-часа. На одном заряде батареи велосипеды способны проезжать до 80 километров. Максимальная скорость — 25 километров в час.

Продажи Scrambler Ducati SCR-E GT и SCR-X стартуют уже в середине июля нынешнего года. Стоимость первых электрических велосипедов производителя мотоциклов пока неизвестна.

В конце мая Harley-Davidson выпустил электровелосипед Bash/Mtn, ориентированный на бездорожье. Стоимость новинки, тираж которой ограничат чуть более тысячей экземпляров, составила четыре тысячи долларов.

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