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2 часа назад

Новости автомира: Volkswagen нацелился на то, чтобы превзойти Tesla

ПроКроссовер.ру

Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что, по его мнению, его компания может превзойти Tesla по объемам производства и продаж всего за три года благодаря накопленным VW ресурсам и потерям позиций, которые Tesla потеряла из-за различных проблем.

Volkswagen собирается превзойти Tesla за три года
Фото: Volkswagen Volkswagen

Выступая на заводе Volkswagen в Вольфсбурге, Дисс подчеркнул, что только сейчас у компании появилась такая возможность. Американский производитель электромобилей должен распределить свои средства между двумя гигантскими предприятиями в Остине, штат Техас, и Грюнхайде, Германия, одновременно пытаясь модернизировать производственные мощности в Шанхае, Китай. Сам Илон Маск признал это плачевное положение дел, назвав свои промышленные комплексы «денежными печами».

VW также усердно занимается запланированным расширением производства в Германии, Китае и США, но корпорация считает, что у нее достаточно ресурсов для этого благодаря недавним изменениям в стратегическом планировании. Поскольку мир страдал от глобальной нехватки микрочипов, автопроизводитель сосредоточил все усилия на производстве автомобилей премиум-класса и с высокой маржой, получая рекордную прибыль, даже несмотря на то, что объемы продаж продолжали сокращаться.

Автоновости,Tesla,Volkswagen,Герберт Дисс,Илон Маск,
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