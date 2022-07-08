Volkswagen собирается превзойти Tesla за три года

Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что, по его мнению, его компания может превзойти Tesla по объемам производства и продаж всего за три года благодаря накопленным VW ресурсам и потерям позиций, которые Tesla потеряла из-за различных проблем.
Выступая на заводе Volkswagen в Вольфсбурге, Дисс подчеркнул, что только сейчас у компании появилась такая возможность. Американский производитель электромобилей должен распределить свои средства между двумя гигантскими предприятиями в Остине, штат Техас, и Грюнхайде, Германия, одновременно пытаясь модернизировать производственные мощности в Шанхае, Китай. Сам Илон Маск признал это плачевное положение дел, назвав свои промышленные комплексы «денежными печами».
VW также усердно занимается запланированным расширением производства в Германии, Китае и США, но корпорация считает, что у нее достаточно ресурсов для этого благодаря недавним изменениям в стратегическом планировании. Поскольку мир страдал от глобальной нехватки микрочипов, автопроизводитель сосредоточил все усилия на производстве автомобилей премиум-класса и с высокой маржой, получая рекордную прибыль, даже несмотря на то, что объемы продаж продолжали сокращаться.