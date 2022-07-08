Врачи назвали 5 групп лекарств, после которых опасно садиться за руль

ГИБДД предложила Минздраву составить реестр лекарственных препаратов, после приема которых опасно водить машину. Пока государственные органы координируют эту работу, эксперты Telegram-канала "Доктор" назвали 5 основных групп препаратов, которые должны быть включены в ограничительный список.

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О том, что Минздраву предложено составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем, сообщил на днях начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков. "Первое, что надо сделать, - это систематизировать лекарственные препараты, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем. У нас в правилах дорожного движения написано, что запрещается управлять транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию. Хотя бы на упаковке давайте нарисуем красный круг, машинку и перечеркнем ее, чтобы люди, покупая лекарства, понимали", - цитирует ТАСС Александра Быкова.

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Проблема действительно существует: некоторые препараты угнетающе действуют на нервную систему. Эксперты телеканала "Доктор" составили рейтинг самых опасных для автолюбителя лекарств.

1. Валокордин, Корвалол и все прочие препараты, содержащие фенобарбитал. Они могут вызывать сонливость и головокружение, так что после их приема - управлять автотранспортом не рекомендуется (не говоря уже о том, что такие средства представляют собой спиртовые растворы).

2. Имодиум, Лопедиум и остальные препараты на основе лоперамида. Не смотря на то, что эти лекарства используют для лечения диареи (проще говоря - при расстройстве желудка), они тормозят нервную систему, могут вызывать сонливость, а при передозировке могут вызвать нарушение координации.

3. Тетралгин, Андипал и другие средства от повышенного давления и головной боли, содержащие не только фенобарбитал, но и кодеин (алкалоид опиума). Побочные эффекты от этих препаратов - угнетение дыхания, гипотония (понижение артериального давления и слабость), иногда тошнота и рвота.

4. Кетанов, Кеторол, Кеталгин - препараты, которые содержат кеторолак. Эти лекарства могут вызвать побочные эффекты со стороны нервной системы и органов чувств - такие как головокружение, сонливость, тремор, необычные сновидения, галлюцинации, эйфория, нарушения мышления, неспособность к концентрации внимания, гиперкинезы, ступор.

5. Терафлю, Фервекс и остальные медикаменты, содержащие фенилэфрин или фенирамин. Среди побочных эффектов - тремор, спутанность сознания, раздражительность, головная боль, головокружение и даже остановка сердца.