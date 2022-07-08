Составлен список сверхнадежных неубиваемых автомобилей

Сайт CarBuzz составил список автомобилей, которые «отказываются умирать». По словам журналистов, эти модели могут ездить десятилетиями. В рейтинг вошли бизнес-седаны, компактные модели и даже один внедорожник, отличающиеся простой конструкцией, надёжными двигателями и неприхотливостью в обслуживании. Первое место рейтинга заняла Toyota Camry образца 1992 года. Также в списке есть Honda Accord, Volkswagen Beetle, Ford Crown Victoria и другие.

Фото: Toyota Camry Toyota Camry

По мнению сайта CarBuzz, эти восемь неубиваемых автомобилей из прошлого переживут любой современный, главное — вовремя их обслуживать, но и это не обязательно. Список довольно эклектичный. В нём есть и бизнес-седаны, и компактные модели, и даже внедорожник. На первом месте — Toyota Camry 1992 года, уже давно заработавшая себе репутацию сверхнадёжной машины. Одна семейная пара проехала на таком седана около полумиллиона километров, причем в нём меняли только масло, да и то от случая к случаю.

Вторую строчку рейтинга заняла Honda Accord (от 1989 года). Некоторые автомобили до сих пор находится в руках первых владельцев, хотя наездили уже больше 1,6 миллиона километров. Поразительной живучестью отличаются и старые Volvo, выпущенные до 1996 года. Модель P1800 даже попала в Книгу рекордов Гиннеса, когда цифры на её одометре пересекли отметку три миллиона миль, или 4,9 миллиона километров.

Ford Crown Victoria

Разумеется, в списке есть Volkswagen Beetle Type 1 (1950—1979), которого убьет разве что ржавчина или серьёзное ДТП. А также дизельный Mercedes-Benz 240D/300D. Без серьезных поломок немецкий седан запросто проедет 800 тысяч километров, хотя есть экземпляр, намотавший 4,6 миллиона.

Никуда не деться и от желтого символа Нью-Йорка — рамного Ford Crown Victoria, которому писатель Джон Хайнер посвятил книгу The Car I Couldn’t Wear Out (буквально — «Автомобиль, который я не смог износить»).

Единственный внедорожник в списке — это Jeep Cherokee XJ (1987—2001), причем именно с четырёхлитровой рядной «шестеркой».