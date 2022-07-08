Старенький Golf продают вдвое дороже нового Golf R

Сегодня самым мощным вариантом в модельном ряду Golf является версия с литерой R, которая берёт свою родословную от самого первого Golf R32 начала 2000-х годов. Но более чем за десять лет до R32, был еще один горячий Golf, который назывался Golf G60 Limited. Вероятно, вы ничего о нём не знали, потому что VW Motorsport построил только 71 такой автомобиль.

Фото: Carakoom Carakoom

Подробнее: В конце 1980-х годов линейка мощных Golf начиналась с 8-клапанного GTI мощностью 110 л.с., за которым шёл шестнадцатиклапанный GTI 16v мощностью 137 л.с.

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Volkswagen также предлагал версию 8-клапанного двигателя с наддувом мощностью 158 л.с., которая устанавливалась на купе Corrado, Golf G60 и Golf Rallye с диким обвесом. Последние безуспешно пытался побороться с Lancia Delta Intregrale в WRC.

Двигатель: В отличие от кричащего Rallye, G60 Limited с его обычными крыльями, пятидверным кузовом и старомодными бамперами совершенно не привлекал к себе внимания.

Но под капотом в это время находился 16-клапанный мотор GTI, дополненный наддувом от восьмиклапанного мотора, что позволило получить впечатляющие 207 л.с., что делает его почти в два раза мощнее стандартного GTI.

Этот двигатель также генерировал 252 Нм крутящего момента, что было довольно впечатляющим показателем для того времени, поэтому Volkswagen использовал в G60 Limited фирменную полноприводную трансмиссию Syncro. В итоге разгон с места до 100 км/ч составлял чуть более 6 секунд.

Визуальные отличия: Простая внешность позволила отказаться от четырехфарной решетки радиатора GTI в пользу более простой двухфарной, а также заменить красные акценты на синие.

Появились пластиковые расширители арок, 15-дюймовые диски BBS RM и пара шильдиков, которые сложно было заметить невооружённым взглядом.

Продажа: Volkswagen Golf G60 Limited был доступен только с левым рулем, но несколько экземпляров всё же попали в Великобританию, включая этот, выставленный на продажу в 4 Star Classics за 79 995 фунтов стерлингов (чуть больше 6 миллионов рублей).

Этот хэтчбек имеет пробег 108 900 километров, свежую покраску кузова и отделку салона. Он также отличается увеличенным нагнетателем, кулачками Shrick и сделанным на заказ выхлопом из нержавеющей стали.