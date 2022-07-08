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23 минуты назад

Новости автомира: обанкротившийся ТагАЗ займется выпуском комбайнов

Motor.ru

Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ) вернется к жизни: на его мощностях будут выпускать сельскохозяйственные машины. Соглашение о реализации проекта подписали на выставке «Иннопром» губернатор Василий Голубев и гендиректор «Ростсельмаш» Валерий Мальцев. В постройку нового предприятия и запуск производства будет вложено 1,5 миллиарда рублей, а результатом должен стать выпуск техники, которая сможет заменить иностранные комбайны.

Обанкротившийся ТагАЗ займется выпуском комбайнов
Фото: ТагАЗТагАЗ

В планах — выпуск пяти видов сельскохозяйственных машин: почвообрабатывающей, кормоуборочной, зерноперерабатывающей, самоходных и прицепных опрыскивателей, а также адаптеров для комбайнов.

По данным местного издания «Блокнот», первый камень на стройке нового предприятия был заложен еще в мае 2022 года. В «Ростсельмаше» подтверждают, что производство наладят на месте цехов ТагАЗа, но говорят лишь о глубокой реконструкции существующего завода, который когда-то уже выпускал комбайны — еще до покупки финансово-промышленной группой «Донинвест».

На первом этапе работы возрожденного ТагАЗа будет создано 500 рабочих мест, а затем штат разрастется до 1,5 тысячи сотрудников. К 2025 году планируется выйти на производственную мощность в пять тысяч единиц сельхозтехники ежегодно и прибыль порядка трех миллиардов рублей в год.

ТагАЗ был признан банкротом еще в начале 2014 года. В качестве потенциальных покупателей активов назывались продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, группа Fiat Chrysler Automobiles и некая китайская компания, однако сделка так и не состоялась, и площадка постепенно пришла в запустение.

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