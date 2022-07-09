Новый Porsche 911 GT3 подготовили к гонкам

Представленный в начале 2021 года Porsche 911 GT3 на сегодняшний день является флагманским спорткаром поколения 992, а также основой для гоночных автомобилей марки. Уже представлен новый 510-сильный Porsche 911 GT3 Cup (Type 992) для фирменного монокубка Porsche Mobil 1 Supercup, а сейчас готовится к дебюту еще более серьёзная версия GT3 R, которая будет выступать в гонках категории GT3. Официальная премьера Porsche 911 GT3 R ещё не состоялась, но часть информации о новинке уже известна.

Фото: © Porsche © Porsche

Менеджер программы Себастьян Гольц подчеркнул, что в работе над новым поколением модели инженеры Porsche Motorsport сосредоточились над тем, чтобы сделать автомобиль более дружелюбным для пилотов, включая самых неопытных гонщиков.

Автомобиль получил более просторный кокпит, улучшенную обзорность и более эффективную систему кондиционировании — сделано это для того, чтобы снизить утомляемость пилота, который мог бы показывать более стабильные времена круга в длинных гонках.

Для удобства инженеров доработана система телеметрии. Там, где у купе поколения 991.2, которое участвует в гонках с 2019 года, необходимо было использовать несколько программ и различных кабелей для ноутбука, у новинки — один кабель и одна программа. Кроме того, теперь можно настраивать больше функций машины с помощью софта.