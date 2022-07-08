Для «антикризисной» Lada Niva не могут найти ремни безопасности

АвтоВАЗ собирается в ближайшие дни выпустить первые Lada Niva Legend в упрощенной модификации. Несмотря на то, что в «антикризисных» внедорожниках будут отсутствовать системы ЭРА-ГЛОНАСС, антиблокировочная система тормозов и другие компоненты, у автопроизводителя все равно могут возникнуть проблемы с выпуском таких автомобилей. Дело в ремнях безопасности, которых практически нет в наличии.

Фото: © Depositphotos © Depositphotos

Первое время АвтоВАЗ сможет выпускать упрощенные Lada Niva Legend с ремнями безопасности, которые сохранились на складах за месяцы простоя. Но по словам специалистов, их осталось недостаточно, чтобы обеспечить потребности производства.

Российский концерн уже нашел нового поставщика ремней из Китая, но из-за проблем с закупками быстро получить необходимые детали из Поднебесной не удается.