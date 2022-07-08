Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+26° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: для «антикризисной» Lada Niva не могут найти ремни безопасности

Motor.ru

АвтоВАЗ собирается в ближайшие дни выпустить первые Lada Niva Legend в упрощенной модификации. Несмотря на то, что в «антикризисных» внедорожниках будут отсутствовать системы ЭРА-ГЛОНАСС, антиблокировочная система тормозов и другие компоненты, у автопроизводителя все равно могут возникнуть проблемы с выпуском таких автомобилей. Дело в ремнях безопасности, которых практически нет в наличии.

Для «антикризисной» Lada Niva не могут найти ремни безопасности
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Первое время АвтоВАЗ сможет выпускать упрощенные Lada Niva Legend с ремнями безопасности, которые сохранились на складах за месяцы простоя. Но по словам специалистов, их осталось недостаточно, чтобы обеспечить потребности производства.

Российский концерн уже нашел нового поставщика ремней из Китая, но из-за проблем с закупками быстро получить необходимые детали из Поднебесной не удается.

В конце июня в Сети появились фотографии интерьера упрощенной Lada Niva Travel. Тогда же специалисты сообщали, что производство Niva Legend планируют возобновить в июле.

Автоновости,Lada,Автоваз,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители