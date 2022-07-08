Появился электросамокат с камерой заднего вида

Итальянский стартап TO.TEM запустил продажи электрических самокатов Lynx. Они имеют складную конструкцию, три колеса для лучшей устойчивости, широкую деревянную деку, а также несколько непривычных для этого сегмента функций. Так, старшая версия Lynx идет с предоплаченным на год доступом к навигации, камерой заднего вида и системой предупреждения столкновений, которая уведомит о быстро приближающемся автомобиле.
Складной электрический самокат TO.TEM Lynx выпускают в двух версиях: eMotion и eVision. Обе оснащены 350-ваттным электромотором (0,48 л.с.), но отличаются батареями. В eMotion стоит аккумулятор на 187 ватт-часов, обеспечивающий дальность хода до 20 километров, а в eVision — на 360 ватт-часов. Максимальная скорость самокатов — 25 километров в час, предельная крутизна подъема, который они могут преодолеть, — 15 процентов, или 8,5 градуса.
При этом eVision на полкилограмма тяжелее eMotion. Однако и тот и другой выдерживают вес до 110 килограммов и имеют степень защиты от пыли и воды IP54. Но самое интересное, что eVision к тому же оснащен навигацией, задней камерой и системой предупреждения столкновений, почти как в автомобиле.
Такой самокат стоит 1199 евро, или 74 000 рублей, тогда как за TO.TEM Lynx eMotion просят 899 евро (55 600 рублей).
Итальянский стартап TO.TEM предоставляет на самокаты двухгодичную гарантию. Партерами фирмы выступают дизайн-студия Argentieri Aurelio Design, производитель велосипедных шлемов Limar и мастерская No-Made Boards, изготавливающая и продающая сёрф- и скейтборды ручной работы.