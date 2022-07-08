ГИБДД рассказала, на каких улицах в субботу перекроют движение

В связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрама, а также проведением двух велогонок и ночного забега ГИБДД перекроет 9 июля движения на ряде московских улиц. Информация об этом размещена в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

В частности, с полуночи до 11 часов будет перекрыто движение транспорта на улицах Дурова, Щепкина, Мещанской и Гиляровского, а также в Капельском и Выползовом переулке. С 4 часов утра до 11 закроют для движения Большую Татарскую улицу, а также Старый Толмачевский, Климентовский, Озерковский и Малый Татарский переулки. С 6 до 8 часов утра не будет проезда на Минской улице от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта. С 5 до 10 утра — на улице Хачатуряна.