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48 минут назад

Новости автомира: ГИБДД рассказала, на каких улицах в субботу перекроют движение из-за Курбан-байрама

Газета.Ru

В связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрама, а также проведением двух велогонок и ночного забега ГИБДД перекроет 9 июля движения на ряде московских улиц. Информация об этом размещена в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

ГИБДД рассказала, на каких улицах в субботу перекроют движение
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

В частности, с полуночи до 11 часов будет перекрыто движение транспорта на улицах Дурова, Щепкина, Мещанской и Гиляровского, а также в Капельском и Выползовом переулке. С 4 часов утра до 11 закроют для движения Большую Татарскую улицу, а также Старый Толмачевский, Климентовский, Озерковский и Малый Татарский переулки. С 6 до 8 часов утра не будет проезда на Минской улице от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта. С 5 до 10 утра — на улице Хачатуряна.

Кроме того, с 6 утра и до окончания мероприятия перекроют ряд улиц и набережных в центре города, включая Пречистенскую набережную, Волхонку и Красную площадь, а с 22 часов — Лужнецкую и Фрунзенскую набережную.

Автоновости,ГИБДД,
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