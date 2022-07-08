Самые дорогие Tesla начали продавать без ключей

Новые Tesla Model X и Model S начали поставлять покупателям без ключей-брелоков, сообщает CarBuzz. Одному из таких клиентов в сервисном центре компании объяснили, что это касается всех электрокаров, отгружаемых с 1 июля 2022 года. Таким образом, остается только два «бесплатных» способа для разблокировки «Теслы» — ключ-карта и мобильное приложение. А за традиционные брелоки, ранее поставлявшиеся по умолчанию, теперь предлагается платить.

Фото: © Tesla © Tesla

Во внутреннем письме руководство компании указывает на то, что большинству покупателей Tesla на самом деле не нужен обычный ключ: по их словам, они предпочитают пользоваться картой или смартфоном. Проводила ли Tesla опросы на тему, неизвестно.

Однако компания все же не лишает своих клиентов возможности пользоваться традиционными ключами: желающие могут приобрести брелоки на сайте производителя. Стоимость аксессуара для Model X, к примеру, составляет 175 долларов — то есть, почти 11 тысяч рублей по сегодняшнему курсу.

Причину отказа от ключей Tesla официально не озвучивает: это может быть желание сократить электронные отходы, сэкономить средства либо сохранить дефицитные компоненты для другого оборудования.