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2 часа назад

Новости автомира: выставка ретроавтомобилей пройдёт в Москве 9 июля

Wroom.ru

9 июля Музей Транспорта Москвы проведет свой первый масштабный городской фестиваль «Ретрорейс» на Воробьевых горах.

Выставка ретроавтомобилей пройдёт в Москве 9 июля
Фото: WroomWroom

Героями первого сезона фестиваля станут модели автомобилей, выпущенные в 60-70-е годы. Весь день на площадке будет открыта выставка Музея Транспорта Москвы и приглашенных клубов «Москвич», «Волга М-21», «Победа-клуб» и Lada History. Музей представит два десятка экспонатов, среди которых автобусы ЦАРМ «Рица» и ЗИС-155, грузовые автомобили МАЗ-205 и ПМЗ-17, «Москвич» МЗМА-400-420.

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Главный экспонат выставки — макет автобуса Daimler-Marienfelde 1905 года, который будет впервые представлен публике после масштабной работы реставраторов и сотрудников научно-исследовательской службы музея. Именно с этого автобуса началось движение по первой пригородной автобусной линии в Москве: от Камер-Коллежского вала в районе Марьиной рощи до Останкино.

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Также в рамках мероприятия состоится большое авторалли при поддержке клуба Gorky Classic. Пятичасовое ралли пройдет по самым живописным районам центра столицы.

Для гостей подготовлена разнообразная событийная и музыкальная программа. Юные посетители смогут провести время в зоне детских развлечений и прокатиться на педальных машинках Музея Автомобильных историй.

Автоновости,Lada,
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