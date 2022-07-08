Выставка ретроавтомобилей пройдёт в Москве 9 июля

9 июля Музей Транспорта Москвы проведет свой первый масштабный городской фестиваль «Ретрорейс» на Воробьевых горах.

Фото: Wroom Wroom

Героями первого сезона фестиваля станут модели автомобилей, выпущенные в 60-70-е годы. Весь день на площадке будет открыта выставка Музея Транспорта Москвы и приглашенных клубов «Москвич», «Волга М-21», «Победа-клуб» и Lada History. Музей представит два десятка экспонатов, среди которых автобусы ЦАРМ «Рица» и ЗИС-155, грузовые автомобили МАЗ-205 и ПМЗ-17, «Москвич» МЗМА-400-420.

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Главный экспонат выставки — макет автобуса Daimler-Marienfelde 1905 года, который будет впервые представлен публике после масштабной работы реставраторов и сотрудников научно-исследовательской службы музея. Именно с этого автобуса началось движение по первой пригородной автобусной линии в Москве: от Камер-Коллежского вала в районе Марьиной рощи до Останкино.

Wroom

Также в рамках мероприятия состоится большое авторалли при поддержке клуба Gorky Classic. Пятичасовое ралли пройдет по самым живописным районам центра столицы.