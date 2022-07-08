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9 минут назад

Новости автомира: документы по ОСАГО разрешили предоставлять онлайн

Motor.ruиещё 1

Совет Федерации в ходе заседания 8 июля одобрил закон, который позволяет автовладельцам предоставлять документы по ОСАГО в электронном формате. Таким образом, потерпевшие при ДТП теперь не обязаны предоставлять бумаги о страховом возмещении в бумажном виде. Причем новая норма касается не только обязательного страхования (ОСАГО), но и добровольного (каско).

Документы по ОСАГО разрешили предоставлять онлайн
Фото: motor.rumotor.ru

Новый закон, принятый Советом Федерации, также регулирует правило потерпевшего при аварии обмениваться со страховой документами в электронном формате без обязательного личного посещения офиса. В том числе, это можно реализовать через портал госуслуг.

Когда речь идет о выплате по ОСАГО, потерпевший может осуществить осмотр автомобиля путем обмена фотографиями и видео через приложение «Помощник ОСАГО», который разработал Центральный банк России совместно с Российским союзом автостраховщиков.

После одобрения Совфедом этих норм в силу вступает двухлетний период адаптации, во время которого на сто процентов электронный документооборот будет применяться только при условии изначального согласования со страховщиком.

Ранее Центробанк объявил о намерении перевести процедуру получения выплаты по ОСАГО в онлайн-режим. Уже через несколько лет водители смогут получать компенсацию от страховой компании без личного посещения офиса компании.

Автоновости,Банк России,Совет Федерации,
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