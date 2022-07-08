Между Москвой и Петербургом будут курсировать 50 беспилотных КамАЗов

Камский автозавод раскрыл подробности об эксперименте с беспилотными грузовыми автомобилями. В 2023 году планируется выпустить на скоростную трассу М-11 «Нева» пять автономных грузовиков — они будут перевозить грузы из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. К 2024 году количество тягачей с автономной системой на борту собираются увеличить до 50. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Фото: © КамАЗ © КамАЗ

Запуск беспилотных грузоперевозок по федеральной трассе «Нева» — это первый этап проекта «Беспилотные логистические коридоры», который является частью стратегических инициатив Минтранса. В проекте значатся более 20 компаний, включая КамАЗ, а внедрение автономных машин производится в рамках экспериментальных правовых режимов.

Ранее сообщалось, что в эксперименте будет участвовать КамАЗ-54901 последнего поколения К5 с дизельным двигателем и полуприцепом. Тягачу обещана система автономного управления класса 3+, которая работает на основе адаптивного круиз-контроля: машина умеет самостоятельно подруливать, перестраиваться, тормозить перед препятствиями и так далее. Однако на первых порах в кабине будет присутствовать водитель, держащий руки на руле.

Цена такого тягача на конец прошлого года составляла 14,5 миллиона рублей — почти вдвое выше стоимости обычного КамАЗа.