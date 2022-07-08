Volkswagen потратит на батареи для электрокаров 20 миллиардов евро

До 2030 года Volkswagen потратит 20 миллиардов евро на развитие батарейных технологий — в том числе постройку «гигафабрик» и закупку необходимого для них оборудования. Управлять бизнесом будет вновь образованная компания PowerCo, которую возглавит Франк Бломе, руководитель Центра передового опыта Volkswagen Group по производству аккумуляторных элементов.
Вновь образованная компания PowerCo будет отвечать за весь батарейный бизнес Volkswagen — от налаживания цепочек поставок сырья до закупки производственного оборудования и управления «гигафабриками». Всего заводов будет шесть. Первые запустят в шведском Шеллефтео (сосредоточится на выпуске премиум-ячеек) и немецком Зальцгиттере (массовый сегмент) — причем они оба будут получать электричество из возобновляемых источников.
Также предприятия PowerCo появятся в испанской Валенсии, Восточной Европе и в Северной Америке. Их совокупная годовая мощность составит 240 гигаватт-часов. К концу десятилетия инвестиции в батарейные технологии превысят 20 миллиардов евро (1,25 триллиона рублей), и в одной только Европе будет создано 20 тысяч рабочих мест. Из них пять тысяч — на заводе в Зальцгиттере, который начнется работу в 2025 году.
Аккумуляторные ячейки нового образца, полностью разработанные собственными силами Volkswagen, появятся в 2023 году. Уже к 2030-му их будут использовать на 80 процентах электрокаров. В компании рассчитывают, что оптимизация формы ячеек, внедрение инновационных методов производства и переработки в конечном счёте приведет к тому, что стоимость киловатт-часа упадет ниже 100 евро (сейчас около 120).
Параллельно Volkswagen будет развивать сеть зарядных станций. К 2025 году в неё войдут 18 000 терминалов, а инвестиции в развертывание составят 400 миллионов евро. Причём ставка делается не только на Ionity, но и на стратегические партнёрства. В Великобритании — с BP, в Испании — с Iberdrola, в Италии — с Enel. При этом в США Volkswagen будет работать через «дочку» Electrify America, а в Китае — через CAMS, совместное предприятие с JAC Motors, FAW Group и Star Charge.