Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+26° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
40 минут назад

Новости автомира: Volkswagen потратит на батареи для электрокаров 20 миллиардов евро

Motor.ru

До 2030 года Volkswagen потратит 20 миллиардов евро на развитие батарейных технологий — в том числе постройку «гигафабрик» и закупку необходимого для них оборудования. Управлять бизнесом будет вновь образованная компания PowerCo, которую возглавит Франк Бломе, руководитель Центра передового опыта Volkswagen Group по производству аккумуляторных элементов.

Volkswagen потратит на батареи для электрокаров 20 миллиардов евро
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

Вновь образованная компания PowerCo будет отвечать за весь батарейный бизнес Volkswagen — от налаживания цепочек поставок сырья до закупки производственного оборудования и управления «гигафабриками». Всего заводов будет шесть. Первые запустят в шведском Шеллефтео (сосредоточится на выпуске премиум-ячеек) и немецком Зальцгиттере (массовый сегмент) — причем они оба будут получать электричество из возобновляемых источников.

Закладка первого камня завода PowerCo в Зальцгиттере. Слева направо: гендиректор PowerCo Франк Бломе, председатель комитета профсоюза Volkswagen AG Даниэла Кавалло, премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, председатель совета правления VW AG Герберт Дисс, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, председатель совета правления Volkswagen Group Components Томас Шмалль и председатель наблюдательного совета VW AG Ганс-Дитер Пёч.

Также предприятия PowerCo появятся в испанской Валенсии, Восточной Европе и в Северной Америке. Их совокупная годовая мощность составит 240 гигаватт-часов. К концу десятилетия инвестиции в батарейные технологии превысят 20 миллиардов евро (1,25 триллиона рублей), и в одной только Европе будет создано 20 тысяч рабочих мест. Из них пять тысяч — на заводе в Зальцгиттере, который начнется работу в 2025 году.

Аккумуляторные ячейки нового образца, полностью разработанные собственными силами Volkswagen, появятся в 2023 году. Уже к 2030-му их будут использовать на 80 процентах электрокаров. В компании рассчитывают, что оптимизация формы ячеек, внедрение инновационных методов производства и переработки в конечном счёте приведет к тому, что стоимость киловатт-часа упадет ниже 100 евро (сейчас около 120).

Параллельно Volkswagen будет развивать сеть зарядных станций. К 2025 году в неё войдут 18 000 терминалов, а инвестиции в развертывание составят 400 миллионов евро. Причём ставка делается не только на Ionity, но и на стратегические партнёрства. В Великобритании — с BP, в Испании — с Iberdrola, в Италии — с Enel. При этом в США Volkswagen будет работать через «дочку» Electrify America, а в Китае — через CAMS, совместное предприятие с JAC Motors, FAW Group и Star Charge.

Автоновости,FAW,Volkswagen,Герберт Дисс,Олаф Шольц,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители