Volkswagen потратит на батареи для электрокаров 20 миллиардов евро

До 2030 года Volkswagen потратит 20 миллиардов евро на развитие батарейных технологий — в том числе постройку «гигафабрик» и закупку необходимого для них оборудования. Управлять бизнесом будет вновь образованная компания PowerCo, которую возглавит Франк Бломе, руководитель Центра передового опыта Volkswagen Group по производству аккумуляторных элементов.

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Вновь образованная компания PowerCo будет отвечать за весь батарейный бизнес Volkswagen — от налаживания цепочек поставок сырья до закупки производственного оборудования и управления «гигафабриками». Всего заводов будет шесть. Первые запустят в шведском Шеллефтео (сосредоточится на выпуске премиум-ячеек) и немецком Зальцгиттере (массовый сегмент) — причем они оба будут получать электричество из возобновляемых источников.

Закладка первого камня завода PowerCo в Зальцгиттере. Слева направо: гендиректор PowerCo Франк Бломе, председатель комитета профсоюза Volkswagen AG Даниэла Кавалло, премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, председатель совета правления VW AG Герберт Дисс , федеральный канцлер Германии Олаф Шольц , председатель совета правления Volkswagen Group Components Томас Шмалль и председатель наблюдательного совета VW AG Ганс-Дитер Пёч.

Также предприятия PowerCo появятся в испанской Валенсии, Восточной Европе и в Северной Америке. Их совокупная годовая мощность составит 240 гигаватт-часов. К концу десятилетия инвестиции в батарейные технологии превысят 20 миллиардов евро (1,25 триллиона рублей), и в одной только Европе будет создано 20 тысяч рабочих мест. Из них пять тысяч — на заводе в Зальцгиттере, который начнется работу в 2025 году.

Аккумуляторные ячейки нового образца, полностью разработанные собственными силами Volkswagen, появятся в 2023 году. Уже к 2030-му их будут использовать на 80 процентах электрокаров. В компании рассчитывают, что оптимизация формы ячеек, внедрение инновационных методов производства и переработки в конечном счёте приведет к тому, что стоимость киловатт-часа упадет ниже 100 евро (сейчас около 120).