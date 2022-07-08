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34 минуты назад

Новости автомира: в России отправят в ремонт Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX

Motor.ru

Росстандарт согласовал добровольный отзыв автомобилей Toyota и Lexus, реализованных в России с июля 2021 года по сегодняшний день. Под сервисную акцию попали 3864 автомобиля — Toyota Land Cruiser 300 и соплатформенный внедорожник Lexus LX нового поколения в версиях как с бензиновым, так и с дизельным мотором. Дефект нашелся в ПО блока управления системы противоскольжения, который бесплатно перепрограммируют.

В России отправят в ремонт Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX
Фото: © Toyota© Toyota

На японских внедорожниках система курсовой устойчивости VSC контролируется электронным блоком управления системы противоскольжения. Из-за особенностей программного обеспечения этого блока есть вероятность, что VSC не включится: это произойдет, если водитель вручную выключит ее, выключит зажигание, а затем вновь включит его при нажатой педали тормоза.

В любом другом случае VSC автоматически включится при последующем цикле зажигания. Если же по умолчанию система не активирована, на приборной панели загорится соответствующий индикатор.

Владельцев автомобилей пригласят в сервис по телефону или e-mail. Также можно ознакомиться со списком идентификационных номеров на сайте Росстандарта и записаться на обслуживание самостоятельно. На внедорожниках бесплатно заменят ПО ЭБУ системы противоскольжения.

Для Toyota это первый отзыв в России с начала 2022 года, а вот Lexus уже отправляли в ремонт: в мае отзыву подверглись 227 кроссоверов NX, проданных с 16 января. Причиной стала ошибка на заводе, из-за которой некоторые точки сварки были пропущены. Если долго ездить на автомобиле в таком состоянии, это может привести к отделению переднего амортизатора от места крепления.

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