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1 час назад

Новости автомира: хакеры научились взламывать автомобили Honda и управлять ими дистанционно

Ferra.ru

Оказалось, что в брелоках нескольких моделей Honda есть уязвимость, которая может позволить хакерам взломать и угнать автомобили.

Хакеры научились взламывать автомобили Honda дистанционно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам исследователей безопасности, хакеры в состоянии разблокировать и удалённо заводить практически все модели автомобилей Honda. Атаку назвали RollingPWN. Специалисты пояснил, что уязвимость позволяет любому открыть дверь автомобиля или даже запустить двигатель с большого расстояния. В некоторых случаях доступная дистанция составляет 30 метров.

В видеороликах исследователи показали, как осуществляется атака, разблокируя различные модели автомобилей Honda с помощью устройства, подключённого к ноутбуку. Специалисты также отправились в дилерский центр Honda, чтобы протестировать атаку на разных моделях, и обнаружили, что 10 из них уязвимы. Это заставило их думать, что все модели Honda с 2012 по 2022 год уязвимы для атаки.

Автоновости,Honda,
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