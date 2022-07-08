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1 час назад

Новости автомира: Haval устранил заводской дефект кроссовера Jolion российской сборки

Газета.Ru

Haval устранил дефект кроссовера Jolion, связанный с самопроизвольным отключением обогрева ветрового стекла, сообщает портал «Китайские автомобили».

Haval устранил заводской дефект кроссовера Jolion российской сборки
Фото: HavalHaval

«В опоре на пожелания клиентов был пересмотрен алгоритм работы функции, а в схему электропитания были внесены изменения. В марте 2022 года начато производство автомобилей Haval Jolion с модернизированной функцией обогрева ветрового стекла», — сообщили изданию в представительстве Haval.

На самопроизвольное отключение обогрева при начале движения автомобиля и невозможность включить его обратно обратили внимание автовладельцы. Выпуск Haval Jolion на заводе в Тульской области стартовал в 2021 году.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, по итогам первого полугодия 2022 года Jolion находится на 15 месте в списке самых продаваемых в России моделей автомобилей. С января по июнь дилеры Haval реализовали около 5,3 тыс. машин.

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