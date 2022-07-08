Haval устранил заводской дефект кроссовера Jolion российской сборки

Haval устранил дефект кроссовера Jolion, связанный с самопроизвольным отключением обогрева ветрового стекла, сообщает портал «Китайские автомобили».

Фото: Haval Haval

«В опоре на пожелания клиентов был пересмотрен алгоритм работы функции, а в схему электропитания были внесены изменения. В марте 2022 года начато производство автомобилей Haval Jolion с модернизированной функцией обогрева ветрового стекла», — сообщили изданию в представительстве Haval.

На самопроизвольное отключение обогрева при начале движения автомобиля и невозможность включить его обратно обратили внимание автовладельцы. Выпуск Haval Jolion на заводе в Тульской области стартовал в 2021 году.