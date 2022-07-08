Примерную стоимость новых автомобилей «Москвич» назвали «Известия». Авто отечественного бренда должны быть дешевле китайских конкурентов, считают эксперты.

«Если китайские компании предлагают свои кроссоверы за два миллиона, а Hyundai Creta и Kia Seltos дороже, «Москвич» в базовой комплектации должен стоить от полутора до двух миллионов по сегодняшним ценам», — сказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

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Как заявил специалист, у большинства россиян востребованы кроссоверы. Прогнозируется, что лифтбеки предпочтут таксисты, и, возможно, будет заказ от города.

При этом, по мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, самая доступная модель «Москвича» будет стоить 1,4 миллиона рублей, а самая дорогая — 4 миллиона.

Власти Москвы и КамАЗ договорились о разработке платформы для современного легкового автотранспорта, в том числе электрического. Организация производства будет сосредоточена на заводе «Москвич». Как заявил Сергей Собянин, российская столица должна стать одной из базовых площадок по созданию электродвигателей и всех комплектующих для электрокара. Опрошенные RT эксперты позитивно отнеслись к инициативе, направленной на развитие отечественного автопрома.

Правительство Москвы и ПАО «КАМАЗ» заключили соглашение об организации производства отечественного электрического автомобиля и о сотрудничестве в области развития легкового транспорта на Московском автомобильном заводе «Москвич» — бывшем заводе Renault.

«Москвич» имеет большую историю, почти вековую. Это одно из ведущих предприятий Москвы — всегда, во все времена. Конечно, очень жалко, что сегодня завод стоит, не работает. Тем не менее считаю нынешний период новым этапом. Это не закрытие завода — это новый этап его дальнейшего развития. Правительство Москвы вернуло себе право собственности на этот завод. Теперь мы собственники, как и было раньше. И вместе с нашим технологическим партнёром наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием «Москвич», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В середине мая российские активы группы Renault перешли в государственную собственность: полный пакет акций ЗАО «Рено Россия» получило правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа отправились в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ», а остальные ценные бумаги концерна остались у госкорпорации «Ростех».

По словам Собянина, столица России должна стать одной из базовых площадок по созданию электродвигателей и всех комплектующих для электрокара.

«Почему мы говорим об электромобиле, а не о машине с двигателем внутреннего сгорания (ДВС)? Конечно, ДВС будут выпускаться в том объёме, который потребляется, но нам нужно сделать шаг вперёд — не догонять, а просто создать новую модель будущего. Электрический транспорт — это всё равно будущее. Оно наступит через пять, через десять лет, и мы должны быть готовы», — констатировал столичный мэр.

Уже в этом году должна начаться крупноузловая сборка автомобиля с двигателем внутреннего сгорания и полностью электрического автомобиля. КамАЗ возьмёт на себя вопрос обеспечения завода «Москвич» необходимыми объёмами поставок комплектующих из дружественных стран. Ожидается, что до конца 2022 года на заводе соберут не менее 600 автомобилей.

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто положительно оценил планы столичного правительства и КамАЗа по разработке собственного электрокара.

«Надо этой темой заниматься. Мы оказались в совершенно новой исторической ситуации, когда нужно самостоятельно (по большей степени) развивать свой автопром. И здесь интересный довольно проект. При этом специалисты КамАЗа довольно давно работают в сфере электромобилей, разрабатывая собственную платформу, на которой, видимо, будут выпускаться машины самых разных направлений», — заявил собеседник RT.

Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», также обратил внимание на перспективность развития производства электромобилей.

«Это правильное движение, это правильное направление мысли. Другое дело, что решиться на это — это ещё не значит сделать автомобили. И не значит, что это будет завтра, потому что подводных камней тут много. В любом случае это нарабатывание компетенции и опыта, настоящая разведка боем, а не бесконечное прощупывание рынка», — пояснил он в беседе с RT.

Также на церемонии были продемонстрированы слайды с ожидаемой модельной линейкой «Москвича», в которую вошли четыре кроссовера и один электрокар.

Помимо этого, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин напомнил, что у компании уже есть положительный опыт сотрудничества со столичными властями. Речь идёт об электробусе, который, по словам Сергея Собянина, является одним из лучших продуктов в мире по качеству и цене.

«И даже сегодня, несмотря на санкции, мы не снижаем требования к уровню этой машины и уверены, что производство её возобновится в полном объёме уже в ближайшее время», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Москва — крупнейший заказчик и оператор электробусов в Европе. По данным столичного Дептранса, на 73 маршрутах города работает 1 тыс. экоавтобусов. К 2023 году их число будет доведено до 2 тыс.

«Все электробусы — российского производства, их нам поставляют ПАО «КАМАЗ» и «Группа ГАЗ». Стоимость — на 30% дешевле европейских аналогов. Они обслуживаются по контракту жизненного цикла, производитель обязуется обеспечить бесперебойный выход на линию каждого электробуса», — говорил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На столичном заводе «Москвич» планируется производить четыре кроссовера и один седан. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КамАЗ».

«До конца 2022 года будет выпущено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тысяч машин, а в 2024 году – 100 тысяч. Число электрокаров составит 10 и 20 тысяч авто, соответственно. Под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей: в линейке продукции – четыре кроссовера и один седан», - говорится в сообщении.

По решению мэра Москвы Сергея Собянина началась сборка новых современных легковых автомобилей на заводе «Москвич». Об этом сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов в среду, 6 июля.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина сохранен уникальный профессиональный трудовой коллектив завода «Москвич». Нам предстоит решить важную задачу, фактически с нуля разработать новый современный российский легковой автомобиль, который будет удобным и безопасным, — сказал руководитель ведомства.

По его словам, помимо разработки современного отечественного автотранспорта, перед специалистами также поставлена задача создать ряд производств неотъемлемых компонентов. Например, электрических двигателей, аккумуляторов, а также систем управления и безопасности.

Отмечается, что на начальном этапе пройдет крупноузловая сборка автомобилей с ДВС и электромобилей с компонентами из дружественных стран. При этом на финальном этапе электрические автомобили будут состоять полностью из отечественных компонентов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Стали известны модели новых автомобилей «Москвич». Слайды с их изображением опубликовал ТАСС, сообщив о посещении мэром Москвы Сергеем Собяниным бывшего завода Renault.

Александр Щербак/ТАСС

Автоэксперт Иван Зенкевич прокомментировал в разговоре с NEWS.ru новый модельный ряд Московского автомобильного завода «Москвич», назвав его дизайн «абсолютно китайским». С другой стороны, добавил он, говорить о дизайне и ходовых качествах машин следовало бы лишь после появления ходовых прототипов, которые ожидаются не ранее чем через год или два.

Абсолютно китайский дизайн, конечно, но тут надо понимать, что до появления ходового прототипа говорить про дизайн и ходовые качества не имеет практически никакого смысла, — заявил эксперт.

Он также добавил, что новые машины должны быть дешевле зарубежных аналогов, так как производство будет локализовано в Москве. По его оценкам, разница в цене может составить около $1000. Кроме того, начало строительства в России предприятия по производству электробатарей дает надежду на появление полного цикла производства.

Завод «Москвич» не должен тратить силы одновременно на выпуск электромобилей и машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС), предприятие должно сконцентрироваться на чем-то одном. В противном случае потребуется полностью перестраивать завод, а на разработку машины уйдет не менее года. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК) Игорь Зайцев, работавший на предприятии с 1974 по 1987 год.

«Дело в том, что производство электромобилей и автомобилей с ДВС все-таки отличаются по своей организации, конструктивным и технологическим элементам. Поэтому надо с самого начала ставить задачу делать электромобили и под это перестраивать предприятие либо более рационально начать с автомобилей с обычными моторами на базе какой-то лицензионной модели. Не важно, что это – Renault или JAC», – сказал Игорь Зайцев.

По его словам, восстановить и запустить производство на заводе будет проще, если ориентироваться на традиционные конструктивные решения. Можно начать и выпуск электромобилей, но для этого нужно перестроить весь завод, на что потребуется много времени.

Более 60% российских автомобилистов готовы в будущем рассмотреть покупку обновленной версии автомобиля "Москвич", говорится в исследовании холдинга "Ромир", проведенном для ТАСС.

"Каждый второй автомобилист положительно относится к возвращению "Москвича", - отмечается в исследовании. - Готовы рассматривать в будущем покупку автомобиля марки "Москвич" 65%. Среди них большинство руководствуется ценовым фактором. Готовы купить автомобиль, если он будет дешевле аналогов, 49%. Если "Москвич" будет адаптированной версией иностранного производителя, его купят 47%. Чтобы поддержать отечественного производителя, "Москвич" готов купить каждый пятый автомобилист (21%). 5% хотели бы приобрести автомобиль, так как владели этой маркой раньше".

Как уточнили ТАСС в холдинге, в исследовании приняли участие 718 респондентов, опрашивались автомобилисты старше 18 лет в городах-миллионниках.

По данным исследования, положительно относятся к возрождению производства "Москвича" 46% опрошенных автомобилистов, то есть почти каждый второй (18% отнеслись к новостям об автомобиле абсолютно положительно, еще 28% скорее положительно). Еще 30% нейтрально оценили производство автомобиля, а отрицательно отреагировали 24%. Более тепло инициативу по возвращению легендарной марки восприняли жители столицы: в Москве более 25% респондентов полностью поддержали перезапуск "Москвича", тогда как в регионах данный показатель был равен 17%.

Чаще других положительную оценку возвращению "Москвича" давали люди от 60 лет - 57%. Наименьший показатель поддержки инициативы в 40% установился среди молодежи от 18 до 30 лет.

"Сейчас россияне в большинстве своем адаптировались к экономической ситуации. И в отношении импортозамещения настроены довольно оптимистично. А если речь идет о возвращении легендарного бренда, то срабатывают и ностальгические чувства. Хоть в советские времена "Москвич" не был люксовой маркой, он заслужил репутацию надежного и долго служащего автомобиля. Недаром большинство положительно оценивающих возвращение "Москвича" - люди старшего поколения", - прокомментировал результаты исследования президент холдинга "Ромир" Андрей Милехин.

Льготные займы по специальной программе Фонда развития промышленности (ФРП) могут быть выделены на локализацию компонентов для автомобиля "Москвич", сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Кроме того, разработка автомобильной платформы для данного бренда может получить субсидию на НИОКР.

"Мы обязательно поддержим работу правительства Москвы и "Камаза" по организации производства автомобилей на заводе "Москвич". На локализацию компонентов средства могут быть выделены в виде льготных займов по специальной программе Фонда развития промышленности, а разработка новой российской универсальной платформы сможет получить поддержку в формате субсидии на НИОКР", - передала пресс-служба слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин России хочет иметь машину «Москвич», сообщает ТАСС.

По его словам, для этого новинка «должна стать хорошей машиной».

«Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент Владимир Путин», - подчеркнул он.