В России снизились цены на новые автомобили

«В совокупности оба фактора привели к тому, что и средневзвешенная цена нового легкового автомобиля за период с марта по май снизилась (за два месяца — сразу на 15%). Но если сравнивать майский результат с тем, что был в январе (2,095 млн рублей), то он всё равно выше на 14%», — сообщило агентство.