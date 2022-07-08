В России снизились цены на новые автомобили

В России снизилась средневзвешенная цена новых легковых автомобилей. По данным агентства «Автостат», теперь она составляет 2,38 млн рублей. По сравнению с апрелем показатель упал на 7%. Самая высокая средняя цена новых машин была в марте — 2,807 млн рублей, когда она выросла сразу на 30% по сравнению с февральской. Это было связано с резким ростом курса доллара.
После укрепления рубля цены начали опускаться. Кроме этого, в структуре продаж стало снижаться количество дорогих моделей.
«В совокупности оба фактора привели к тому, что и средневзвешенная цена нового легкового автомобиля за период с марта по май снизилась (за два месяца — сразу на 15%). Но если сравнивать майский результат с тем, что был в январе (2,095 млн рублей), то он всё равно выше на 14%», — сообщило агентство.
Средневзвешенная цена рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объёмов продаж по каждой модели.
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