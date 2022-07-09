Volkswagen не заинтересован в разработке рамного внедорожника на базе «второго» Amarok. Член совета директоров коммерческого подразделения Volkswagen Ларс Краузе заявил, что хотя «всегда есть идея создать внедорожник на основе пикапа, в настоящий момент именно пикап обеспечивает наибольшую ценность для наших клиентов». Тем, кому не хватает двухобъёмного внедорожника, Volkswagen советует заказать жёсткий верх для грузовой платформы Amarok.

Фото: © Новый Volkswagen Amarok © Новый Volkswagen Amarok

Однако Volkswagen сфокусируется только на пикапе, то есть рамный внедорожник, сравнимый по тяговым возможностям с Touareg, у немецкой марки не появится. Причины не называются, но поскольку с момента премьеры нового Ranger до презентации соплатформенного Everest прошло всего три месяца, дело отнюдь не в сложности разработки. Вероятно, «лишняя» конкуренция попросту не нужна концерну Ford, который занимает сильные позиции на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.