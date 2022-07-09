Volkswagen не заинтересован в разработке рамного внедорожника на базе «второго» Amarok. Член совета директоров коммерческого подразделения Volkswagen Ларс Краузе заявил, что хотя «всегда есть идея создать внедорожник на основе пикапа, в настоящий момент именно пикап обеспечивает наибольшую ценность для наших клиентов». Тем, кому не хватает двухобъёмного внедорожника, Volkswagen советует заказать жёсткий верх для грузовой платформы Amarok.
Австралийские журналисты неспроста спросили про развитие семейства Volkswagen Amarok, ведь на Зелёном континенте у исходного пикапа Ford Ranger есть конструктивно близкий аналог — внедорожник Everest. Японские конкуренты тоже предлагают рамные вездеходы — на местном рынке есть и Isuzu D-Max, и Toyota Fortuner, и Mitsubishi Pajero Sport.
Однако Volkswagen сфокусируется только на пикапе, то есть рамный внедорожник, сравнимый по тяговым возможностям с Touareg, у немецкой марки не появится. Причины не называются, но поскольку с момента премьеры нового Ranger до презентации соплатформенного Everest прошло всего три месяца, дело отнюдь не в сложности разработки. Вероятно, «лишняя» конкуренция попросту не нужна концерну Ford, который занимает сильные позиции на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.
Ранее представитель Ford подтвердил, что контракт между «голубым овалом» и Volkswagen не включал в себя разработку высокопроизводительных версий, то есть ожидать «заряженного» Amarok R с техникой Ranger Raptor не стоит.