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8 часов назад

Новости автомира: Volkswagen не заинтересован в разработке рамного внедорожника

Motor.ru

Volkswagen не заинтересован в разработке рамного внедорожника на базе «второго» Amarok. Член совета директоров коммерческого подразделения Volkswagen Ларс Краузе заявил, что хотя «всегда есть идея создать внедорожник на основе пикапа, в настоящий момент именно пикап обеспечивает наибольшую ценность для наших клиентов». Тем, кому не хватает двухобъёмного внедорожника, Volkswagen советует заказать жёсткий верх для грузовой платформы Amarok.

Volkswagen не заинтересован в разработке рамного внедорожника
Фото: © Новый Volkswagen Amarok© Новый Volkswagen Amarok

Австралийские журналисты неспроста спросили про развитие семейства Volkswagen Amarok, ведь на Зелёном континенте у исходного пикапа Ford Ranger есть конструктивно близкий аналог — внедорожник Everest. Японские конкуренты тоже предлагают рамные вездеходы — на местном рынке есть и Isuzu D-Max, и Toyota Fortuner, и Mitsubishi Pajero Sport.

Однако Volkswagen сфокусируется только на пикапе, то есть рамный внедорожник, сравнимый по тяговым возможностям с Touareg, у немецкой марки не появится. Причины не называются, но поскольку с момента премьеры нового Ranger до презентации соплатформенного Everest прошло всего три месяца, дело отнюдь не в сложности разработки. Вероятно, «лишняя» конкуренция попросту не нужна концерну Ford, который занимает сильные позиции на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.

Ранее представитель Ford подтвердил, что контракт между «голубым овалом» и Volkswagen не включал в себя разработку высокопроизводительных версий, то есть ожидать «заряженного» Amarok R с техникой Ranger Raptor не стоит.

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