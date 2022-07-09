Great Wall начнет продавать в России рамные внедорожники Tank

Руководитель ближневосточного отделения концерна Great Wall Сюй Хуанжи подтвердил, что бренд Tank будет представлен в России. Заявление прозвучало на мероприятии в Эр-Рияде — Саудовская Аравия стала первым экспортным рынком для китайских вездеходов Tank. Топ-менеджер GWM дал понять, что экспансия Tank начнётся с Ближнего Востока, но со временем рамные внедорожники начнут официально продавать в России, Австралии и в других странах Юго-Восточной Азии.

Фото: Great Wall Tank 300, autohome.com.cn Great Wall Tank 300, autohome.com.cn

Подробностей не приводится, но появление внедорожников Tank в России ожидаемо, ведь концерн Great Wall запатентовал у нас несколько перспективных моделей, а в апреле 2021 года дилеров успели познакомить с первенцем марки Tank — брутальным вездеходом с индексом «300».

Какие именно автомобили Tank привезут в Россию доподлинно неизвестно, но можно предположить, что экспансия начнётся с «трёхсотого» и «пятисотого» — именно эти внедорожники начнут продавать на первом экспортном рынке в Саудовской Аравии. Впрочем, пока у молодой марки Tank и нет других машин, хотя роскошный рамный «восьмисотый» на подходе.

Журналисты из Поднебесной отмечают, что за без малого 25 лет Great Wall прошёл путь от экспорта простейших машин в 1998 году до открытия завода в России в 2018 году и продажи одного миллиона автомобилей за пределами китайского рынка в 2022 году. В Саудовской Аравии автомобили китайского концерна заняли пять процентов рынка внедорожников и пикапов.