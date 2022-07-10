Great Wall начнет продавать в России рамные внедорожники Tank

Китайский автомобильный концерн Great Wall планирует начать продавать в России внедорожники Tank. Об этом сообщает CarNewsChina со ссылкой на генерального директора ближневосточного отделения компании Сюй Хуаньчжи. По словам топ-менеджера, сейчас внедорожники Tank стали доступны клиентам с Ближнего Востока. Позже автомобили будут представлены на рынках Австралии, России и стран Юго-Восточной Азии. Какие именно внедорожники Tank появятся в России, пока неизвестно, но можно предположить, что первыми можно будет заказать модели Tank 300 и Tank 500. Не исключено, что россияне смогут приобрести внедорожную версию Tank 300, у которой есть шноркель, усиленный передний бампер, багажник на крыше, расширители арок и фаркоп для буксировки прицепа. Стандартная модель Tank 300 стоит в Китае от 195,8 до 308 тыс. юаней (1,7–2,7 млн руб.). Ранее сообщалось, что на заводе "Моторинвест" в Липецкой области могут наладить производство китайских электрокаров компании Sokon.