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29 минут назад

Great Wall начнет продавать внедорожники Tank в России

Газета.Ruиещё 4

Китайский автомобильный концерн Great Wall планирует начать продавать в России внедорожники Tank. Об этом сообщает CarNewsChina со ссылкой на генерального директора ближневосточного отделения компании Сюй Хуаньчжи. По словам топ-менеджера, сейчас внедорожники Tank стали доступны клиентам с Ближнего Востока. Позже автомобили будут представлены на рынках Австралии, России и стран Юго-Восточной Азии. Какие именно внедорожники Tank появятся в России, пока неизвестно, но можно предположить, что первыми можно будет заказать модели Tank 300 и Tank 500. Не исключено, что россияне смогут приобрести внедорожную версию Tank 300, у которой есть шноркель, усиленный передний бампер, багажник на крыше, расширители арок и фаркоп для буксировки прицепа. Стандартная модель Tank 300 стоит в Китае от 195,8 до 308 тыс. юаней (1,7–2,7 млн руб.). Ранее сообщалось, что на заводе "Моторинвест" в Липецкой области могут наладить производство китайских электрокаров компании Sokon.

Great Wall начнет продавать в России рамные внедорожники Tank
Фото:  Great Wall Tank 300, autohome.com.cn Great Wall Tank 300, autohome.com.cn
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