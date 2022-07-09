Сколько стоит новый автомобиль в России

Новый автомобиль с механической коробкой передач стоит в России 1,28 миллиона рублей, с автоматической - 1,7 миллиона рублей. Такие средние данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование «СберАвто».

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Подержанный автомобиль с механической коробкой скоростей обойдется в среднем в 720 тысяч рублей. Машина б/у с автоматической КПП стоит 985 тысяч рублей.

Самыми распространенными в России автомобилями на «механике» являются машины 2022 года выпуска (30%). Далее идут автомобили не старше одного года (8%) и четырехлетние модели (7%).

Чаще всего среди автомобилей на "механике" к продаже предлагают Lada (43%). Второе место заняла Renault (16%), а тройку замыкает Kia (6%).

Среди автомобилей на "автомате" чаще всего на рынке встречаются автомобили 2022 и 2021 года выпуска (33% и 15% соответственно).

KIA - самая распространенная в РФ машина с автоматической коробкой передач. Бренду принадлежит доля в 12%. Второе место разделили Hyundai и Volkswagen (по 8%), замыкает тройку Toyota (7%).