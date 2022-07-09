Глава Минтранса назвал условие, при котором пересядет с Genesis на Lada

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил на форуме «Территория смыслов», что готов пересесть со своего автомобиля премиум-класса Genesis на отечественную машину марки Lada, с тем условием, что она будет «сделана нормально». Об этом пишет РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что Genesis относится к премиальному сегменту, марка является суббрендом компании Hyundai Moto. По данным автомобильных порталов, машину, в зависимости от года выпуска и других аспектов, можно приобрести по цене от 1,9 до 10 млн рублей.

Виталий Савельев подчеркнул, что «нормально» относится к такой идее. При этом он напомнил, что ранее российских чиновников пытались «пересадить на «Волги».

Министр отметил, что он тоже сел за руль этого автомобиля, так как хотел оценить его качество и возможности. Но машина оказалась «недоделанной по каким-то причинам».