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1 час назад

Глава Минтранса назвал условие, при котором пересядет с Genesis на Lada

Илья Родин

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил на форуме «Территория смыслов», что готов пересесть со своего автомобиля премиум-класса Genesis на отечественную машину марки Lada, с тем условием, что она будет «сделана нормально». Об этом пишет РБК.

Глава Минтранса назвал условие, при котором пересядет с Genesis на Lada
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Genesis относится к премиальному сегменту, марка является суббрендом компании Hyundai Moto. По данным автомобильных порталов, машину, в зависимости от года выпуска и других аспектов, можно приобрести по цене от 1,9 до 10 млн рублей.

Оценена возможность возрождения бренда «Жигули»

Виталий Савельев подчеркнул, что «нормально» относится к такой идее. При этом он напомнил, что ранее российских чиновников пытались «пересадить на «Волги».

Министр отметил, что он тоже сел за руль этого автомобиля, так как хотел оценить его качество и возможности. Но машина оказалась «недоделанной по каким-то причинам».

Таким образом, полагает Савельев, идея о том, чтобы перевести официальных лиц на продукцию российского автопрома, «не удалась». Он уточнил, что «если машину [Lada] сделать нормально, почему нет», переход возможен.

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