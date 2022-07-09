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1 час назад

ГИБДД в Москве применила "дорхенгеры" во дворах

Газета.Ru

В Юго-Восточном округе Москвы сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Дорхенгер безопасности», говорится в сообщении на официальном сайте ГИБДД.

ГИБДД в Москве применила "дорхенгеры" во дворах
Фото: гибдд.рфгибдд.рф

Для того, чтобы напомнить водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, инспекторы ГИБДД разместили на дверных ручках припаркованных машин так называемые «дорхенгеры» — специальные информационные таблички с крючком.

В частности, цветные таблички призывают водителей соблюдать скоростной режим в жилых зонах, а также проявлять внимательность при совершении маневров на дворовых территориях.

Ранее стало известно, что жительница Свердловской области, не садившаяся за руль, получила штраф за езду без водительского удостоверения.

Автоновости,ГИБДД,
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